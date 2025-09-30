  2. বিনোদন

নিরস্ত্র মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ: ফারুকী

প্রকাশিত: ০৩:১৫ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উপদেষ্টা ফারুকীর দাবি, নিরস্ত্র মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন অন্তবর্তীকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ও নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। গত বছরের জুলাই মাসে সংঘটিত গণহত্যা এবং পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুকে দীর্ঘ এক পোস্ট দেন।

সেখানে তিনি বলেন, চব্বিশের ঘটনা গোটা জাতিকে মনে করিয়ে দিয়েছে কীভাবে একটি সরকার নিরস্ত্র জনগণের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল।

ফারুকী লেখেন, ‘একাত্তরের পর মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার হয়েছিল। অথচ বাহাত্তর সালে বসে কেউ যদি হিটলার পতনের পর তার জন্মদিন পালন করত, সেটি যেমন ভয়ঙ্কর মনে হতো তেমনি আজ আওয়ামী লীগের রাজনীতি দাঁড়িয়েছে ঠিক সেই জায়গায়। জুলাই গণহত্যার পর খুনি হাসিনা আর তার ভ্রান্তবাদী গ্যাং-এর কর্মকাণ্ড দেখলেই বোঝা যায় কেন দলটি রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে অপরাধী সংগঠনে পরিণত হয়েছে।’

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ অনুমতি ছাড়া রোডশো করেছে, জনগণকে বিপদে ফেলেছে এবং গণহত্যার দায় এড়াতে চেষ্টা করছে।

ফারুকী বলেন, ‘একাত্তরে ছিল ঘোষিত যুদ্ধ, ছিল স্বাধীনতার লড়াই। কিন্তু ২০২৪-এ নিজ দেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়াই মাত্র এক মাসে এত মানুষ হত্যার নজির বিশ্বে বিরল।’

তিনি এটিকে জাতির জন্য ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করেন, ‘এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কী দানবীয় শক্তির মুখোমুখি হয়েছিলাম।’

অন্তবর্তীকালীন উপদেষ্টা আরও উল্লেখ করেন, ‘ষোলো বছরের দীর্ঘ দুঃশাসনের পর এতো বড় অভ্যুত্থান হলে নানা সংকট আসবেই। তবে আমরা ধীরে ধীরে এই ঝড় কাটিয়ে উঠব। এবারের জাতিসংঘ অধিবেশনে সবাই মিলে অংশগ্রহণ সেটাই প্রমাণ করছে।’

সবশেষে ফারুকী লিখেছেন, ‘আমাদের পূর্বপুরুষেরা অসীম ত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন। আজকের আবরার ফাহাদেরা সেই আবেগই বুকে নিয়ে দেশকে আগলে রাখবে।’

