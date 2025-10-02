কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ ছান্নুলাল মিশ্র আর নেই

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ১২:৫০ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
৯১ বছর বয়সে মারা গেছেন কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ ছান্নুলাল মিশ্র

শাস্ত্রীয় সংগীতের কিংবদন্তি ছান্নুলাল মিশ্র আর নেই। ৯১ বছর বয়সে আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই শোক সংবাদে ভারতের সংগীতাঙ্গন গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

শিল্পীর কন্যা নম্রতা মিশ্র জানিয়েছেন, বুধবার (১ অক্টোবর) রাত থেকে ছান্নুলালের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানা গেছে, কয়েক মাস ধরে অসুস্থ ছিলেন ছান্নুলাল মিশ্র। বাড়িতেই চলছিল তার চিকিৎসা। ১১ সেপ্টেম্বর অবস্থার অবনতি হলে মির্জাপুর মেডিকেল কলেজের ১৫ জন চিকিৎসকের একটি বিশেষ দল তার চিকিৎসা করছিল।

ছান্নুলাল মিশ্র ১৯৩৬ সালের ৩ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের হরুহরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সংগীতে তার পথচলা শুরু হয় বাবার, বদ্রীনাথ মিশ্রের কাছ থেকে। ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি গভীর আগ্রহের কারণে তিনি বাবার নির্দেশনায় শাস্ত্রীয় সংগীত অনুশীলন শুরু করেন।

দীর্ঘ জীবনের প্রায় একশ বছর ধরে ছান্নুলাল মিশ্র ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার কণ্ঠে রচিত রাগ আর ভজনের ধারা দেশব্যাপী এবং আন্তর্জাতিকভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছে। ভারতীয় সংগীতাঙ্গন তাকে ‘লেজেন্ড’ হিসেবে স্মরণ করবে।

শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে ছান্নুলাল মিশ্রের অবদান অনবদ্য। তিনি অসংখ্য কনসার্ট ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় সংগীতকে উপস্থাপন করেছেন। তার বিদায় শোকের ছায়া ফেলেছে সংগীতপ্রেমীদের মনে।

ছান্নুলাল মিশ্রের মৃত্যুতে ভারতীয় সংগীতাঙ্গন শোকাহত। দেশ ও বিদেশের বহু গায়ক, গীতিকার ও সঙ্গীতজ্ঞ তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। তার অবদান সংগীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

