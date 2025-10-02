যে গান দিয়ে তিনটি বড় স্বীকৃতি পেয়েছেন জেমস

যে গান দিয়ে তিনটি বড় স্বীকৃতি পেয়েছেন জেমস
আজ উপমহাদেশের বিখ্যাত রক লেজেন্ড জেমসের জন্মদিন। এদিন তাকে নিয়ে আবেগঘন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেক তারকা। তাদের মধ্যে আছেন জনপ্রিয় গীতিকার ও সংগীতশিল্পী শফিক তুহিন।
নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে জেমসকে উদ্দেশ্য করে শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন তিনি। সেখানে জানিয়েছেন মজার এক তথ্য। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ বড় তিনটি স্বীকৃতি পেয়েছেন জেমস একটি গানের জন্য। সেই গানের নাম ‘বিধাতা’। এর কথা, সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন শফিক তুহিন।
এই তথ্য জানিয়ে শফিক তুহিন লেখেন, ‘ভাবতে ভীষণ ভালো লাগে উপমহাদেশের বিখ্যাত রক লেজেন্ড জেমস ভাইয়ের বড় তিনটি অর্জন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার, চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আমার কথা, সুর ও সংগীত পরিচালনায় একটি গান দিয়ে।’
এরপর জেমসকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এক মহাকাল ধরে বেঁচে থাকুন মহাজাগতিক সংসারে... শুভ জন্মদিন জীবন্ত কিংবদন্তি, আমাদের প্রিয় রকস্টার।’
উল্লেখ্য, শফিক তুহিনের লেখা, সুর ও সংগীত পরিচালনায় তৈরি একাধিক গান গেয়েছেন জেমস। সেগুলো শ্রোতাদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তার মধ্যে ‘বিধাতা’ গানটি ব্যবহার কতরা হয়েছে ‘সুইটহার্ট’ সিনেমায়। ছবিতে গানটির সঙ্গে পর্দায় দেখা গেছে বাপ্পী চৌধুরী ও বিদ্যা সিনহা মিমকে।
