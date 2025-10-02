ভিন্ন সাজে পূজামণ্ডপে পূজা চেরী
পূজামণ্ডপে দেখা গেলো ঢালিউড তারকা পূচা চেরী রায়কে। তিন দিন তিন রকম সাজে অভিনেত্রীকে মণ্ডপে দেখে উদ্বেলিত সাধারণ মানুষ। এবারের আয়োজন নিয়েও বেশ স্বস্থির কথা জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী।
নবমীর রাতে বনানী পূজামণ্ডপে পূজা চেরীকে দেখা গেছে পার্পেল রঙের অরগাঞ্জা শাড়িতে। আঁচলজুড়ে ছিল আকাশি ও বেগুনি সুতার হাতে সেলাই করা ফুল। শাড়িটির মানানসই বেগুনি রঙের ব্লাউজ এবং একটি কালো পুঁতির নেকলেস ও ব্রেসলেট পরেছেন তিনি।
বিজয়া দশমীতে তাঁতের শাড়ি পরে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছিলেন পূজা। তাতে ছিল লাল জরির পাড়। অভিনেত্রীর হাতে, গলায় ও কানে ছিল বড় গয়না। এ দিন সিঁদুর মেখে সেলফি তুলেছেন তিনি। নাচ করেছেন মণ্ডপে উপস্থিত সবার সঙ্গে।
এর আগেও হালকা লাল সিল্ক পরে মণ্ডপে দেখা গিয়েছিল পূজাকে। কয়েকটি মণ্ডপ ঘুরে এবারের দুর্গাপূজার আয়োজন নিয়ে বেশ প্রশংসা করেছেন অভিনেত্রী। বললেন, বেশ নিরাপদ বোধ করছি। ভালোই লাগলো। আশা করি পরেরবার আরও বড় করে পূজার আয়োজন করা হবে।
সর্বশেষ ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া ‘টগর’ ছবিতে দেখা যায় পূজাকে। এতে তার সহশিল্পী ছিলেন আদর আজাদ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আলোক হাসান।
আরএমডি