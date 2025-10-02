মুখার্জি বাড়ির পূজায় আলিয়াকে উষ্ণ অভ্যর্থনা রানির

মুখার্জি বাড়ির পূজায় আলিয়াকে উষ্ণ অভ্যর্থনা রানির
মুম্বাইতেও প্রতি বছর বিশাল আয়োজনে দুর্গাপূজা উদযাপিত হয়। সেই আয়োজনে থাকেন শোবিজের তারকারাও। মুম্বাইয়ে মুখার্জি বাড়ির পূজা বেশ জনপ্রিয়। এটি সবার কাছে রানি-কাজলদের বাড়ির পূজা বলেই পরিচিত। সেখানেই নবরাত্রি এবং নবমী উপলক্ষে হাজির হয়েছিলেন আলিয়া ভাট। পেস্তা রঙের লেহেঙ্গায় অভিনেত্রী যেন রাজরানি রূপে ধরা দিলেন। আর মণ্ডপে তাকে দেখেই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন রানি মুখোপাধ্যায়।
অয়ন মুখোপাধ্যায়ের কাছের বন্ধু হওয়ার সুবাদে মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে আলিয়া-রণবীরের আত্মীয়তা দীর্ঘদিনের। সেই প্রেক্ষিতেই মহানবমীতে তাদের বাড়ির পূজায় গিয়েছিলেন আলিয়া ভাট। মাসখানেক আগেই বাবা মারা গেছে অয়নের। শশধর মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে এবারের পূজার আয়োজন কম। তবে আড়ম্বরহীন হলেও ভক্তির কমতি নেই। সেই পূজার আসরেই বুধবার মধ্যমণি হয়ে উঠলেন আলিয়া ভাট। পূজার আসর থেকে বেশ কিছু ছবি-ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
এতেনেই দেখা গেছে, দেবীদর্শন করে মুখার্জি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কখনো সেলফিতে মজলেন আলিয়া আবার কখনো বা মণ্ডপে উপস্থিত ফটো সাংবাদিকদের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছাও জানালেন। আর নবমী মানেই মুখার্জিদের পূজায় বলিউড তারকাদের ভোগ খাওয়া অবধারিত। আলিয়াও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। রানি-কাজল, তানিশা মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডাও দিলেন।
বিগত তিন-চার বছর ধরে রানি-কাজলদের উত্তর মুম্বাই সর্বজনীনের পূজায় রণবীর-আলিয়াকে জুটিকেই দেখা যেত। তবে এবারের সেই রীতিতে ছেদ পড়েছে! সপ্তমীর সন্ধ্যায় অয়নদের পূজায় হাজির হয়েছিলেন পর্দার রাম রণবীর কাপুর। তবে এদিন স্ত্রী আলিয়াকে তার সঙ্গে দেখা যায়নি। আর নবমীর দিন আলিয়া এলেন একাই। সঙ্গে মেয়ে রাহাকেও আনেননি। তবে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মাঝেই মুখার্জিদের পূজায় হাজির হয়েছিলেন তিনি।
