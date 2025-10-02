  2. বিনোদন

বিয়ে করছেন জনপ্রিয় কোরিয়ান অভিনেত্রী কিম ওকে-বিন

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
বিয়ে করছেন জনপ্রিয় কোরিয়ান অভিনেত্রী কিম ওকে-বিন
আসছে ১৬ নভেম্বর বিয়ে করবেন কিম ওকে-বিন। ছবি: অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় তারকা অভিনেত্রী কিম ওকে-বিন বিয়ে করতে যাচ্ছেন। আসছে ১৬ নভেম্বর তিনি বিয়ে করবেন- এক বিবৃতিতে এমনটাই বলছে তার এজেন্সি ‘ঘোস্ট স্টুডিও’। পাত্র বিনোদন অঙ্গনের কেউ নন বলে জানা গেছে।

‘ঘোস্ট স্টুডিও’ জানিয়েছে, তাদের দুই পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কিম ওকে-বিনের নতুন জীবনের জন্য আমরা সবার কাছ থেকে শুভকামনা চাই। তিনি ভবিষ্যতেও অভিনেত্রী হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবেন।’

কিম ওকে-বিন বিয়েকে সামনে রেখে ফটোশুট করেছেন। এ ছবি ঘোস্ট স্টুডিও প্রকাশ করেছে। ছবিতে কিমকে সাদা গাউনে দেখা গেছে।

বিয়ে করছেন জনপ্রিয় কোরিয়ান অভিনেত্রী কিম ওকে-বিন

কিম ওকে-বিন কোরিয়ান সিনেমা ও নাটকে শক্তিশালী নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ব্যাপক আলোচিত। সাহসী, স্বাধীনচেতা ও জটিল চরিত্রে তার অভিনয় তাকে সমসাময়িক অভিনেত্রীদের মধ্যে আলাদাভাবে পরিচিত করেছে।

কিম ২০০৫ সালে ‘হুইসপারিং করিডরস ৪: ঘোস্ট ভয়েস’ সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে যাত্রা করেন। প্রথম সিনেমাতেই ব্লু ড্রাগন ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসে সেরা নবাগত অভিনেত্রীর মনোনয়ন পান এ অভিনেত্রী। এরপর ২০০৬ সালে ধারাবাহিক ‘হ্যালো, গড!’ ও ‘ওভার দ্য রেইনবো’ দিয়ে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

বিয়ে করছেন জনপ্রিয় কোরিয়ান অভিনেত্রী কিম ওকে-বিন

কিমের ক্যারিয়ারের সফলতার হাওয়া লাগে ২০০৯ সালে পার্ক চ্যান-উক নির্মিত ‘থার্স্ট’সিনেমার মাধ্যমে। এর জন্য স্পেনের সিটজেস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান কিম অক-বিন। একই সঙ্গে কানের লালগালিচায় হাঁটার সুযোগও আসে এ অভিনেত্রীর।

আরও পড়ুন:
বলিউডে দুর্গাপূজা: কাজলকে জড়িয়ে কাঁদলেন রানি মুখার্জি
বলিউডের সিনেমায় হলিউডের র‌্যাম্বো

কিম এরপর ‘সোর্ড অ্যান্ড ফ্লাওয়ার’, ‘আর্থডাল ক্রনিকলস’সহ বেশ কয়েকটি টেলিভিশন নাটক ও ‘দ্য ফ্রন্ট লাইন’, ‘দ্য ভিলেনেস’র মতো সিনেমায় তিনি কাজ করেছেন।

এমএমএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৪৮ কোটি টাকার কোকেনসহ বিমানবন্দরে আটক অভিনেতা

৪৮ কোটি টাকার কোকেনসহ বিমানবন্দরে আটক অভিনেতা

বলিউড
কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ ছান্নুলাল মিশ্র আর নেই

কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ ছান্নুলাল মিশ্র আর নেই

বলিউড
মেঘনা আলমকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে সাবেক সৌদি রাষ্ট্রদূতের পরিবার

মেঘনা আলমকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে সাবেক সৌদি রাষ্ট্রদূতের পরিবার

টেলিভিশন-অনুষ্ঠান