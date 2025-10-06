সমাজের বানানো নারী না হতে পেরে ধন্যবাদ দিলেন বাঁধন
ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকে সরব কণ্ঠস্বর আজমেরী হক বাঁধন। সোশ্যাল মিডিয়াতে তাকে সরব দেখা যায়। এবার এক পোস্টে তিনি জানান, তিনি ‘ব্যর্থ’ হয়েছেন। আর এই ব্যর্থতার জন্য নিজেকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
রোববার (৫ অক্টোবর) নিজের ফেসবুক পেজে একটি দীর্ঘ পোস্টে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমি এমন এক মেয়ে হতে চেয়েছিলাম, যে সবাইকে খুশি রাখে। যে অনুগত, বাধ্য, শান্তভাবে মানিয়ে নেয়। কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমি সেই মানুষটা হতে পারিনি, যাকে সবাই দেখতে চেয়েছিল। আমি চেষ্টা করেছিলাম, পরিবারের প্রত্যাশিত মেয়ে হতে, চেষ্টা করেছিলাম সমাজের বানানো ‘নারী’ হতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। আর সেই ব্যর্থতার জন্য আজ নিজেকেই ধন্যবাদ জানাই।’
সমাজ ও চারপাশের চাপে বাঁধনকে সবসময়ই দেখা গেছে নির্ভীক কণ্ঠে কথা বলতে। নিজের ভাবনা ও অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন তিনি।
এরপর তিনি লেখেন, ‘আমি অন্য কারও স্ক্রিপ্টে বাঁচার জন্য জন্মাইনি। আমার কথা অনেকের কাছে অস্বস্তিকর, আমার কাজ অনেকের সান্ত্বনার সীমা ভেঙে দেয়। আমি সহজ মানুষ নই, কিন্তু নির্মমও নই। আমি কাউকে আঘাত দিই না, অসম্মানও করি না যদিও অনেকেই আমার প্রতি তা করে।’
চল্লিশের কোঠায় দাঁড়িয়ে বাঁধনের উপলব্ধি, এখন তিনি বাঁচছেন নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে, সৎভাবে ও বিনা ক্ষমাপ্রার্থনায়। কেউ পছন্দ না করলে উপেক্ষা করুক, ঘৃণা করুক, তাতেও তার কিছু আসে যায় না।
সবশেষে পর্দার ‘অক্টোপাস’খ্যাত এই অভিনেত্রী লেখেন, ‘আমি ভাঙা নই। আমি শুধু এমন এক পৃথিবীর কাছে অস্বস্তিকর, যে পৃথিবী এখনো আসল নারীকে ভয় পায়। ভালোবাসি তোমায়, আজমেরী হক বাঁধন। তুমি যে নারী হতে চেয়েছিলে শেষ পর্যন্ত তুমি সেই নারীই হয়েছো।’
