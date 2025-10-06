কক্সবাজারের পানিতে নামলে শরীর চুলকায় : নায়লা নাঈম

কক্সবাজারের পানিতে নামলে শরীর চুলকায় : নায়লা নাঈম
এক সময়ের আলোচিত মডেল ও অভিনেত্রী নায়লা নাঈম। নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। অভিনয়ে খুব বেশি একটা নিয়মিত না হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব ছিলেন তিনি।
তবে সামাজিক মাধ্যমে অবশ্য খোলামেলা কথাই বলছেন আলোচিত এই মডেল। আজ (৬ অক্টোবর) এক ফেসবুক পোস্টে জাএতে তিনি জানিয়েছেন, কক্সবাজারের সমুদ্রের জলে নামলে তার শরীর চুলকায়।
নায়লা নাঈম পোস্টে লিখেছেন, ‘জীবনে এই পর্যন্ত কক্সবাজার ঘুরতে বা শুটিং এ কম করে হলেও ৫০ বার গিয়েছি। তার মধ্যে হাতে গোনা ৩-৪ বার মনে হয় আমি পানিতে নেমেছি। প্রথমত, অতিরিক্ত মানুষের ভিড়। দ্বিতীয়ত, পানিতে নামলেই কিছুক্ষণ পর শরীর চুলকানো শুরু হয়। কিন্তু দেশের বাইরে গেলে যে কোন বিচে নামার জন্য আমি সবসময় পাগল থাকি।’
তারপর তিনি ইংরেজিতে লেখেন, ‘বিচ গার্ল এট দ্যা বিচ’। পোস্টের সঙ্গে ১২টি ছবিও পোস্ট করেন মডেল-অভিনেত্রী। সেগুলো নেটিজেনদের নজর কেড়েছে।
নায়লা নাঈম প্রথম আলোচনায় আসেন ২০১৩ সালের শেষভাগে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার উপস্থিতি তুমুল আলোচিত হয়। একে একে বিজ্ঞাপনচিত্র, মিউজিক ভিডিও ও নাটকে কাজ বাড়তে থাকে। গ্রামীণফোনের একটি বিজ্ঞাপনচিত্রের মাধ্যমে মডেল হিসেবে শোবিজে অভিষেক ঘটে তার। পরবর্তীতে ফ্যাশন মডেলিংয়েও দীর্ঘসময় কাজ করেছেন।
তবে এখন অভিনয়ের চেয়ে চিকিৎসা পেশাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। সময় দিচ্ছেন নিজের মূল পেশা দাঁতের চিকিৎসায়।
