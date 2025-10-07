গান ছাড়ার কারণ জানালেন তাহসান

গান ছাড়ার কারণ জানালেন তাহসান
বাংলা সংগীতের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী তাহসান রহমান খান সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, তিনি আর গান করবেন না। অভিনয় থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেবেন তিনি। ভক্তদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই সবাই হতাশ। তবে রবিবার সন্ধ্যায় এক বিশেষ ইভেন্টে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তিনি নিজেই গান দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সিদ্ধান্তের কারণ।
ঢাকার কুড়িলের বসুন্ধরার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে (আইসিসিবি) ভিভোর নতুন ফোন লঞ্চিং ইভেন্টে তাহসানকে মঞ্চে দেখা যায়। সেখানে কেন সংগীতকে বিদায় জানাচ্ছেন জানালেন তাহসান। অনুষ্ঠানে প্রথমেই তিনি গেয়ে ওঠেন ‘প্রেম, তুমি আসবে এভাবে/আবার হারিয়ে যাবে ভাবিনি…’
খালি গলায় এই গান পরিবেশনেই উপস্থিত দর্শক উল্লাসে ভাসেন। এরপর তার ব্যান্ড দলসহ মঞ্চে উঠে আরও গান পরিবেশন করেন।
তাহসান মঞ্চে কিছুটা ভিন্ন চেহারায় ছিলেন। মুখে দাড়ি, চোখে গভীর ভাব, আর কণ্ঠে সেই পুরনো মধুর সুর। তবে পুরো অনুষ্ঠান চলাকালীন দর্শকের মনে ছিল তাহসানকে আর গান ও অভিনয়ে না পাওয়ার বিষাদের ছাপ।
ইভেন্টের শেষ পর্যায়ে একজন নারী সঞ্চালক তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন এত ভালোবাসার মাঝেও তিনি গান ছেড়ে দিচ্ছেন। স্মিত হেসে তাহসান জানান, তার এক ভাই বলেছিলেন, একজন শিল্পীর জন্য মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে সময়কাল সীমিত। পেশার সব ক্ষেত্রেই অবসর আসে, তাই তিনি চান মানুষ তাকে ভুলে যাওয়ার আগে গানের জগৎ থেকে অবসর নিক। তিনি বলেন, ‘একজন শিল্পীর জীবনকাল কম হলেও, তার তৈরি করা আর্ট তার বিদায়ের পরও থেকে যায়।’
তাহসান যোগ করেন, তিনি যতক্ষণ মানুষের ভালোবাসার শিখরে থাকবেন ততক্ষণই কাজ করবেন। ভক্তদের ভালোবাসা নিয়ে বিদায় নেওয়াই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।
এলআইএ/এমএস