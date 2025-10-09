এবার বাচ্চা সামলাতে গিয়ে হাসির ঝড় তুলবেন মিস্টার বিন

এবার বাচ্চা সামলাতে গিয়ে হাসির ঝড় তুলবেন মিস্টার বিন
মিস্টার বিন মানেই হাসির ঝড়! রোয়ান অ্যাটকিনসনের সেই বিখ্যাত চরিত্র যেন মুহূর্তেই দূর করে দেয় মন খারাপ। ২০২২ সালে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া ৯ পর্বের কমেডি সিরিজ ‘ম্যান ভার্সেস বি’-তে মৌমাছির সঙ্গে প্রাসাদজুড়ে তার যুদ্ধ দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বিশ্বজুড়ে।
তিন বছর পর আবারও ফিরছেন তিনি। তবে এবার প্রতিপক্ষ মৌমাছি নয়, দুই দুষ্টু বাচ্চা! আসছে সিকুয়েল ‘ম্যান ভার্সেস বেবি’। এখানে চার পর্বজুড়ে দেখা যাবে ট্রেভর বিংলির (রোয়ান অ্যাটকিনসন) হাস্যকর নতুন বিপদের কাহিনি।
পূর্বের সিজনে বাড়ির কেয়ারটেকারের চাকরিতে ভোগান্তির পর এবার বিংলি যোগ দিয়েছে এক স্কুলে কেয়ারটেকার হিসেবে। ক্রিসমাস ছুটি নিয়ে আনন্দে ভাসছিল সে। কিন্তু শেষ ক্লাসের দিন স্কুলের আশপাশে পাওয়া যায় নাম-পরিচয়হীন দুই শিশু। কোনো অভিভাবক না থাকায় তাদের দায়িত্ব এসে পড়ে বিংলির কাঁধে। এরপর শুরু হয় একের পর এক দুষ্টুমি আর বিপত্তি। যার জেরে পণ্ড হয়ে যায় বিংলির নিজের ছুটির আনন্দ!
সম্প্রতি নেটফ্লিক্স সিরিজটির ফার্স্ট লুক প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা গেছে বাচ্চাদের সঙ্গে মজার নানা পরিস্থিতিতে রোয়ান অ্যাটকিনসনকে। ক্রিসমাস উপলক্ষে ১১ ডিসেম্বর থেকে ‘ম্যান ভার্সেস বেবি’ স্ট্রিমিং হবে নেটফ্লিক্সে।
অভিনয়ের পাশাপাশি সিরিজটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন রোয়ান অ্যাটকিনসন নিজেই। তার সঙ্গে ছিলেন উইল ভেডিস।
