ঘুড়ি উৎসবে নায়িকা আইরিন, কাণ্ডকীর্তির ‘মহল্লা’

ঘুড়ি উৎসবে নায়িকা আইরিন, কাণ্ডকীর্তির ‘মহল্লা’
পুরান ঢাকার বাহ্যিক রূপ বদলে গেলেও ঐতিহ্যের ছাপ এখনো স্পষ্ট প্রতিটি গলি ও মহল্লায়। ঠিক সেই পুরান ঢাকার গল্পকেই পর্দায় তুলে আনছেন জনপ্রিয় নাট্যনির্মাতা ফরিদুল হাসান। তার পরিচালনায় নির্মিত হচ্ছে তারকাবহুল ধারাবাহিক নাটক ‘মহল্লা’।
ইতোমধ্যে পুরান ঢাকা, সদরঘাট, উত্তরা ও ফার্মগেটসহ বিভিন্ন লোকেশনে ধারাবাহিকটির শুটিং শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ রায়ের রচনায় নির্মিত এই নাটকটি আগামী ১ নভেম্বর থেকে বেসরকারি টেলিভিশন বৈশাখী টিভিতে প্রচার শুরু হবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা।
এই ধারাবাহিকের বিশেষ একটি চরিত্রে রয়েছেন ঢালিউডের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা আইরিন সুলতানা। এতে তিনি ‘মধু’ নামের এক নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। গল্পে দেখা যাবে, মধুকে পুরান ঢাকার এক মহল্লায় ঘুড়ি উৎসবে পারফর্ম করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর একের পর এক ঘটতে থাকে চমকপ্রদ ও নাটকীয় সব ঘটনা।
ফরিদুল হাসান বলেন, ‘এটি মহল্লার ভালো-মন্দ, আনন্দ-বেদনার গল্প। ব্যস্ত এই শহরে মহল্লায় প্রতিদিন যা যা ঘটে, সেসবই হাস্যরসাত্মকভাবে উপস্থাপন করছি। পরিবার নিয়ে দেখার মতো একটি নাটক হবে ‘মহল্লা’।’
আইরিন বলেন, ‘আমি মধু চরিত্রে কাজ করেছি। মধু একজন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা। ঘুড়ি উৎসবে আসার পর তাকে ঘিরে নানা নাটকীয়তা তৈরি হয় যা দর্শকদের ভালো লাগবে বলে আশা করি।’
ধারাবাহিকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন যাহের আলভী, ইফফাত আরা তিথি, আবদুল্লাহ রানা, রকি খান, রেশমি আহমেদ, সহীদ উন নবী, তন্ময় সোহেল, সিয়াম মৃধা, সিয়াম নাসির, আশরাফুল আলম সোহাগ, তানভীর রাহী, ইফতি, সাবা সুস্মিতা, অনন্যা ইসলাম, ইমরান হোসেন আজান, ওয়াহিদ ইকবাল মার্শাল, সাইকা আহমেদ, পলিন, উপমা আহমেদ, আঞ্জুমান মেহেজাবিন, জাবেদ গাজী, আয়েশা নাফিসা ও অনুভব মাহবুব প্রমুখ।
গল্পের প্রয়োজনে নাটকে ‘তানপুরা’ শিরোনামের একটি আইটেম গানও রাখা হয়েছে। গানটি গেয়েছেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা মুহিন, সুর-সংগীতায়োজন করেছেন তিনিই। গানের কথা লিখেছেন বিদ্যুৎ রায়। মাইকেল বাবুর কোরিওগ্রাফিতে গানটিতে পারফর্ম করেছেন আইরিন। সাজসজ্জায় ছিলেন টিটু শিকদার।
