আবারও ফিল্মফেয়ারের মঞ্চ মাতাবেন শাহরুখ

আবারও ফিল্মফেয়ারের মঞ্চ মাতাবেন শাহরুখ
৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে আগামীকাল (১১ অক্টোবর) ভারতের গুজরাটের আহমেদাবাদে। আর সেই অনুষ্ঠানে এ বছর আবারও উপস্থাপকের ভূমিকায় শাহরুখ খানকে দেখা যাবে। বেশ কয়েক বছর পর আবারও তিনি ফিল্মফেয়ারের মঞ্চ মাতাবেন।
অভিনয় হোক কিংবা উপস্থাপনা সব ক্ষেত্রেই নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তার জুড়ি মেলা ভার। তিনি মঞ্চে আসা মানেই হাসি-মজা থেকে আবেগে সব অনুভূতিতে দর্শক-অনুরাগীদের ভাসাতে শাহরুখের জুরি মেলা ভার। কয়েক বছরের বিরতি শেষে তার এই প্রত্যাবর্তনে বেজায় খুশি তার অনুরাগীরা।
একদিকে যখন আহমেদাবাদে আয়োজিত ফিল্মফেয়ারে যোগ দিতে যাবেন বাদশা তখন কলকাতা থেকে সেই একই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে একই দিনে রওনা দিচ্ছেন আবির ও কৌশানী। সঙ্গে থাকবেন পরিচালক জুটি নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১১ অক্টোবর আহমেদাবাদে তারা ফিল্মফেয়ারে যোগ দিতে যাচ্ছেন না। তবে বাংলা ছবির আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াকে উদযাপন করবেন তারা ওই একই গন্তব্য আহমেদাবাদে।
‘রক্তবীজ ২’ পূজায় মুক্তির পর বাংলায় চূড়ান্ত সাফল্যের স্বাদ পাওয়ার পর এবার এই তা ভারতের জাতীয় স্তরের দর্শকের দরবারে পৌঁছে গেছে এ সিনেমা। ১১ অক্টোবর তারই স্পেশাল স্ক্রিনিং হতে যাচ্ছে গুজরাটের আহমেদাবাদে। ভারতজুড়ে মুক্তি পেলেও আহমেদাবাদে এই স্পেশাল স্ক্রিনিং বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর আগেই পরিচালক জুটির ২৫ বছরের উদযাপনে সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল আদানি উইলমারের। আর তাই গুজরাটের আহমেদাবাদে এই স্পেশাল স্ক্রিনিং বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।
এমএমএফ/জিকেএস