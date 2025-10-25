কোক স্টুডিও বাংলা
তানযীর তুহীনের কণ্ঠে লাতিন-জ্যাজের মন মাতানো ছোঁয়া
কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের সপ্তম গান ‘ক্যাফে’ মুক্তি পেয়েছে। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তানযীর তুহীনের কণ্ঠে গাওয়া এই গানে উঠে এসেছে এক অনন্য সুরের জগৎ—যেখানে মিলেছে বাংলা ও লাতিন জ্যাজের মায়াবী মেলবন্ধন।
শুক্রবার (২৪ অক্টো্বর) রাত সাড়ে আটটার দিকে কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয় গানটি। প্রকাশের পরপরই শ্রোতারা মুগ্ধ প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মন্তব্য ঘর।
৫ মিনিট ৫০ সেকেন্ডের এই গানে তুহীনের কণ্ঠের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান শিল্পী লিভিয়া মাতোস ও গৌরব চ্যাটার্জি গাবু। শুভেন্দু দাস শুভর সংগীতায়োজনে এফ্রো-কিউবান জ্যাজ, লাতিন সালসা এবং বাংলা সুর একসঙ্গে ধরা দিয়েছে মন ছুঁয়ে যাওয়া তালে। গাবুর ছন্দ, অ্যাকর্ডিয়নে লিভিয়ার সুর, আর তুহিনের কণ্ঠ—সব মিলিয়ে ‘ক্যাফে’ যেন এক রঙিন সংগীত-অভিযান।
গানটি ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তদের প্রতিক্রিয়াও ছিল উচ্ছ্বাসভরা। কেউ লিখেছেন, ‘আরে তুহিন ভাই!’—তাকে দেখে যেন আবারও ফিরে এলেন ‘শিরোনামহীন’-এর সেই পরিচিত নস্টালজিয়ায়। কেউ আবার মন্তব্য করেছেন, ‘এইট্টিনএস-এর নস্টালজিয়া ফিরল লাতিন ভাইবের সঙ্গে।’
গানটি প্রকাশের সময় কোক স্টুডিও বাংলা লিখেছে, ‘একটা ক্যাফে, যেন হাজারো ছোট গল্পের একটা বই, যেখানে শব্দগুলো আস্তে আস্তে ভেসে যায়। এখানে চোখে চোখে কিছু কথা থেমে থাকে, আর অগোছালো নস্টালজিয়ায় মোড়ানো থাকে স্মৃতি। ক্যাফে সেই থেমে থাকা সময়ের গল্প—যেখানে প্রতিটা টেবিল একেকটা অধ্যায়; কখনও শুরু, কখনও শেষ, কখনও নিঃশব্দ অপেক্ষা।’
সব মিলিয়ে বলা যায়—‘ক্যাফে’ শুধু একটি গান নয়, এটি এক আবেগঘন অভিজ্ঞতা; যেখানে সুর, কণ্ঠ আর ছন্দ মিলে তৈরি করেছে এক কাপ গরম নস্টালজিয়া।
