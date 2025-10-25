  2. বিনোদন

সম্পর্কের গোপন রহস্য জানালেন রাশমিকা

প্রকাশিত: ০২:২৬ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
রাশমিকা মান্দানা। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণী তারকা বিজয় দেবরকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানার সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। গুঞ্জন—গোপনে নাকি আংটিবদল সেরে ফেলেছেন তারা! এমনকি সাম্প্রতিক দীপাবলিও নাকি একসঙ্গেই উদযাপন করেছেন এ তারকা জুটি।

এই খবরের মধ্যেই রশ্মিকা জানালেন, সম্পর্কে ঝগড়াঝাঁটি হলে তিনি কীভাবে তা সামলান। সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি যে সাধারণ বিষয়, তা অকপটে স্বীকার করেছেন অভিনেত্রী। তার কথায়, ‘ছোট ছোট বিষয় থেকেই ঝগড়া শুরু হয়। কোথায় যাবে, কার সঙ্গে কথা বলবে, বা কাকে এড়িয়ে চলবে—এসব প্রশ্ন থেকেই সমস্যা তৈরি হয়। তারপর ধীরে ধীরে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়, যা দুই পক্ষকেই কষ্ট দেয়।’

জীবনসঙ্গীর মধ্যে কেমন গুণ চান—এই প্রশ্নের উত্তরে রাশমিকার খোলামেলা জবাব, ‘জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে যেন সে আমার পাশে থাকে। আমি যেন তার সঙ্গে নিরাপদ বোধ করি। সে যেই হোক, তার মনে দয়ামায়া থাকতে হবে এবং থাকতে হবে আমার প্রতি সম্মান। সম্পর্কে যত্ন আর সহানুভূতিশীল মন না থাকলে একসঙ্গে পথ চলা কঠিন।’ রাশমিকা আরও জানান, মান-অভিমান যতই হোক, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া থাকলেই সম্পর্ক টিকে যায়।

২০১৮ সাল থেকে রাশমিকা ও বিজয় দেবরকোন্ডা নাকি সম্পর্কে রয়েছেন। তবে দুজনের কেউই প্রকাশ্যে তা স্বীকার করেননি। তবুও গুঞ্জন থামছে না বিনোদনপাড়ায়। শোনা যাচ্ছে, গত ৩ অক্টোবর হায়দরাবাদের বাড়িতে একান্ত অনুষ্ঠানে আংটিবদল সেরেছেন তারা।

