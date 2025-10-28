সালমান শাহ হত্যায় জড়িয়ে অপপ্রচারে মুখ খুললেন শাবনূর

সালমান শাহ হত্যায় জড়িয়ে অপপ্রচারে মুখ খুললেন শাবনূর
চিত্রনায়ক সালমান শাহ হত্যা মামলায় নাম জড়িয়ে ‘বিভ্রান্তিকর ও ভ্রান্ত তথ্য’ প্রচারে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শাবনূর। সালমানের সবচেয়ে বেশি সিনেমার নায়িকা ছিলেন শাবনূর। সালমানের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে সফল নায়িকাও তিনি। বর্তমানে থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখান থেকেই তার নামে ভিত্তিহীন গুজব ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সবাইকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছেন তিনি।
নিজের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে অভিনেত্রী লিখেছেন, সালমান শাহর অকাল মৃত্যুতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।
১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইস্কাটনের ফ্ল্যাটে সালমান শাহর (চৌধুরী মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইমন) লাশ পাওয়া যায়। প্রায় ২৯ বছর পর এই ঘটনায় আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।
অভিনেত্রী শাবনূর এখন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। সেখানে থেকে সংবাদমাধ্যমের বরাতে অভিনেত্রী জেনেছেন, সালমান শাহর মৃত্যুর ঘটনায় আদালতের নির্দেশে ২১ অক্টোবর রমনা থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। এরপর থেকে আসামি না হলেও আলোচনায় উঠে এসেছে শাবনূরের নাম। সালমানের সঙ্গে তার অনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক মুখরোচক কথা ছড়ানো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকে সালমান হত্যার সঙ্গে নায়িকাকে জড়িয়েও নানা কথা লিখছেন। এসব নিয়েই ক্ষোভ ঝেড়েছেন তিনি।
ফেসবুক পোস্টে শাবনূর বলেন, অনেকেই তার কাছে এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলেও মামলাটি বিচারাধীন থাকায় শুরুতে তিনি কথা বলতে চাননি। তবে দুঃখজনকভাবে কিছু ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে এই মামলার সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ভ্রান্ত প্রচার ছড়াচ্ছেন। তার ভাষ্য, ‘আমার সম্পর্কে ভিত্তিহীন এসব গুজব ও অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং সবাইকে অনুরোধ করছি সত্যতা বিবর্জিত ও ভ্রান্ত তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকুন।’
সালমানের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে সফল নায়িকা শাবনূর
প্রয়াত সালমান শাহকে অত্যন্ত প্রিয় সহ-অভিনেতা হিসেবে উল্লেখ করে শাবনূর বলেছেন, ‘আমরা একসঙ্গে প্রায় ১৪টি চলচ্চিত্রে কাজ করেছি। সালমান ছিলেন একজন জনপ্রিয়, অসাধারণ শক্তিমান এবং প্রতিভাবান অভিনেতা। নিঃসন্দেহে বলতে পারি তার সঙ্গে কাজ করে আমার চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার বিকশিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।’
সালমানের মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘সালমান শাহর অকাল মৃত্যুতে আমি ব্যক্তিগতভাবে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম। আমাদের জুটির সাফল্য একসময় অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার মৃত্যুর পর কেউ কেউ হয়তোবা নিজেদের বাঁচাতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার সঙ্গে সালমানের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকতে পারে। আমাদের নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে যা আমাকে মানসিকভাবে ভীষণভাবে আঘাত করেছে। তবে আজও আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই সালমান শাহ কীভাবে মারা গেছে তা আমি সত্যিই জানি না। আমি শুধু তার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করি। যে-ই দোষী হোক না কেন তাকে যেন আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি দেওয়া হয়। এটাই আমার একান্ত দাবি ও প্রত্যাশা।’
সালমান শাহর মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেন শাবনূর। সন্তান হারানোর বেদনার কথা স্মরণ করে তিনি সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরী এবং তার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জানিয়েছেন।
এদিকে গত সোমবার (২০ অক্টোবর) দিবাগত মধ্যরাতে সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরীর পক্ষে তার ভাই মোহাম্মদ আলমগীর কুমকুম মামলাটি দায়ের করেন। এ মামলার আসামিরা হলেন সামিরা হক, সামিরার মা লতিফা হক লুছি, ব্যবসায়ী আজিজ মোহাম্মদ ভাই, ডন, ডেভিড, জাভেদ, ফারুক, রুবী, আ. ছাত্তার, সাজু, রেজভি আহমেদ ওরফে ফরহাদ প্রমুখ।
