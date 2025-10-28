সালমান শাহ মারা যাওয়ার সময় কোথায় কী করছিলেন ডন

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
সালমান শাহ মারা যাওয়ার সময় কোথায় কী করছিলেন ডন
অভিনেতা ডন

ঢাকাই সিনেমার অমর নায়ক সালমান শাহর মৃত্যুরহস্য ফের নতুন করে আলোচনায়। হত্যাকাণ্ড হিসেবে মামলাটি পুনরায় তদন্ত শুরু হওয়ায় উঠে আসছে একের পর এক পুরোনো তথ্য ও সাক্ষ্য। আলোচনায় এসেছেন মামলার অন্যতম আসামি খলঅভিনেতা আশরাফুল হক ডন।

সম্প্রতি সালমান শাহ হত্যা মামলার আসামিদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট আদালত। এরই মধ্যে আবারও ভাইরাল হয়েছে চার বছর আগে শাহরিয়ার নাজিম জয়ের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘সেন্স অব হিউমার’-এ ডনের দেওয়া সাক্ষাৎকারের একটি অংশ।

আরও পড়ুন
পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন অভিনেতা ডন 
সালমান শাহ হত্যা মামলা ট্রেন্ডিংয়ে, সামিরা-ডনও আলোচনায়

সে সাক্ষাৎকারে জয় ডনকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, ‌‘সালমান ভাইয়ের আত্মহত্যার কারণ কে হতে পারে? উনার মা না উনার স্ত্রী?’

জবাবে ডন বলেন, ‘ওটা একেবারেই পারিবারিক ব্যাপার। সালমান মানসিকভাবে খুব আপসেট ছিল।’

তবে সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের অবস্থান নিয়েও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। বলেন, ‘সেদিন ছিল শুক্রবার। আমি তখন বগুড়ায়। সকালে এলাকার ছোট ভাইদের সঙ্গে নৌকায় খিচুড়ি রান্না করছিলাম। ঘাটে নৌকা ভিড়াতেই দেখি লোকজন চিৎকার করছে ‘ডন ভাই, আপনি এখানে! সালমান শাহ মারা গেছেন।’ আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারিনি। ভেবেছিলাম হয়তো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কারণ সালমান খুব ভালো ড্রাইভার ছিল, একদম এক্সপার্ট।’

ডন আরও যোগ করেন, ‘সন্ধ্যায় টেলিভিশনে খবর দেখে জানতে পারি সালমান বাসায় মারা গেছে। তখনই মনে হয় নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হয়েছে। কারণ ওর মৃত্যুটা স্বাভাবিক মনে হয়নি।’

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ৬ ডিসেম্বর রহস্যজনকভাবে মারা যান ঢাকাই সিনেমার কিংবদন্তি নায়ক সালমান শাহ।

সেই হত্যা মামলায় প্রধান আসামি তার স্ত্রী সামিরা হক। এছাড়া আসামির তালিকায় রয়েছেন আজিজ মোহাম্মদ ভাই, লতিফা হক লুসি, ডেভিড, জাভেদ, ফারুক, রুবি, আবদুস সাত্তার, সাজু, রেজভী আহমেদ ফরহাদ এবং আশরাফুল হক ডন।

ডনের বক্তব্য এখন আবারও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়, সালমানের মৃত্যু ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে সত্যিই কি আত্মহত্যা, নাকি পরিকল্পিত হত্যা?

এলআইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে নায়কদের সাথে যা করেন জাহ্নবী

ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে নায়কদের সাথে যা করেন জাহ্নবী

বলিউড
৩৮ দিনের প্রেম, বিয়ে করলেন জাহিদ নিরব

৩৮ দিনের প্রেম, বিয়ে করলেন জাহিদ নিরব

গান
ভেঙে গেলো মাহির ১৫ বছরের সংসার

ভেঙে গেলো মাহির ১৫ বছরের সংসার

বলিউড