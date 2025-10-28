অবশেষে নিষিদ্ধই হয়ে গেল ‘কাঠগোলাপ’

  2. বিনোদন

অবশেষে নিষিদ্ধই হয়ে গেল 'কাঠগোলাপ'

প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
কোনোকিছুতেই শেষ রক্ষা হলো না। দীর্ঘদিন ধরে সেন্সর বোর্ডে আটকে থাকার পর নিষিদ্ধই হয়ে গেল ‘কাঠগোলাপ’ সিনেমাটি। বিদেশের একাধিক উৎসবে প্রশংসিত হলেও দেশে মুক্তির অনুমতি পেল না এ সিনেমা।

এক প্রজ্ঞাপনে সম্প্রতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সিনেমাটি সার্টিফিকেশনবিহীন বিবেচিত হওয়ায় নিষিদ্ধ করার এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ড্রিমল্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন তরুণ নির্মাতা সাজ্জাদ খান। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সিনেমাটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা দেন প্রযোজক ফরমান আলী। প্রায় দুই বছর সিনেমাটি সার্টিফিকেশন বোর্ডে আটকে ছিল। পরে সিনেমাটির ছাড়পত্র পেতে আপিল আবেদন করেন প্রযোজক।

কেন সিনেমাটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা প্রজ্ঞাপনে স্পষ্ট করা হয়নি। তবে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩–এর ১২(১) উপধারা লঙ্ঘন করে আপিল আবেদন করায় তা নাকচ করা হয়েছে।’

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘আপিল আবেদন নাকচের কারণে বর্ণিত চলচ্চিত্রটি সার্টিফিকেশনবিহীন চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশে চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হলো। চলচ্চিত্রটি কোথাও প্রদর্শিত হলে তা বাজেয়াপ্তকরণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেছেন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শারমিন আখতার।

এ সিনেমার প্রধান তিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলরুবা দোয়েল, কেয়া ও মেঘলা মুক্তা। তাদের একজন গৃহিণী, একজন করপোরেট চাকরিজীবী, একজন শিক্ষকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সিনেমার কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছেন অপূর্ণ রুবেল। এতে আরও অভিনয় করেছেন রাশেদ অপু, এ কে আজাদ, জামশেদ শামীম, কুন্তল বুকি, শিল্পী সরকার অপু, সুজন হাবিব।

বাংলাদেশে মুক্তি না পেলেও বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়েছে। চেন্নাইয়ের ‘শান্তা দেব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং মালয়েশিয়ার নেভি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালে পুরস্কারও জিতেছে।

