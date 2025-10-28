খুলনায় মুক্তি পাচ্ছে ‘দেলুপি’, সারাদেশে কেন নয়

খুলনায় মুক্তি পাচ্ছে ‘দেলুপি’, সারাদেশে কেন নয়
ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আলোচিত সিরিজ ‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ দিয়ে আলোচনায় আসেন নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম। এবার বড় পর্দায় হাজির হচ্ছেন তিনি প্রথম সিনেমা ‘দেলুপি’ নিয়ে। পোস্টার, টিজার প্রকাশের পর এটি দর্শকের নজর কেড়েছে। এবার জানা গেল ছবিটি মুক্তির তারিখ।
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বেলা ১১টায় তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে এক পোস্টের মাধ্যমে জানায়, ‘দেলুপি’ খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ৭ নভেম্বর। তারপর মুক্তি পাবে সারাদেশে।
পোস্টের ক্যাপশনে রসিক ভঙ্গিতে লেখা হয়, ‘নভেম্বরের ৭ তারিখে, আসছে দেলুপি খুলনাতে/ সারাদেশের মানুষ দেখবে, পরের সপ্তাহ ১৪-তে।/ টিকিট কাটো, ফূর্তি বাটো, ভাই-ভাতিজা-ফুপুরা,/ দেলুপিতে লাগবে যে ধুম, মন হবে সব ফুরফুরা।’
খুলনায় এক সপ্তাহ আগে মুক্তি পাচ্ছে, জানতে চাইলে পরিচালক তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘আমরা চেয়েছি, যে অঞ্চলের গল্প নিয়ে সিনেমাটি তৈরি সেখানকার মানুষ যেন সবার আগে তা দেখতে পারে। খুলনায় শুধু সিনেমা হলেই নয় আশপাশের ইউনিয়ন ও গ্রামগুলোতেও আমরা ছবিটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখছি। এখন অপেক্ষা সিনেমাটা দর্শকের কাছে পৌঁছানোর।’
তিনি জানান, ১৪ নভেম্বর থেকে সারাদেশে মুক্তি পাবে ‘দেলুপি’।
সিনেমার এই নামটি এসেছে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়ন থেকে। সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন, বাস্তবতা ও সম্পর্ক থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মাতা লিখেছেন এই কাল্পনিক বাস্তবতার গল্প।
নির্মাতার ভাষায়, ‘আমি সবসময় বাস্তব মানুষের গল্প বলতে চেয়েছি। ‘দেলুপি’ সেই চেষ্টারই আরেক ধাপ। প্রতিটি চরিত্র ও ফ্রেমে আমি মানুষের সত্যিকারের অনুভূতি ধরার চেষ্টা করেছি।’
ইতোমধ্যে সিনেমার দুটি টিজার ও একটি গান প্রকাশের পর দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। খুব শিগগিরই মুক্তি পাবে ট্রেলারও। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে ফুটপ্রিন্ট ফিল্ম প্রোডাকশন।
