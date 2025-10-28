বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে ডাকাত, চমক নিয়ে ফিরছেন জিৎ

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে ডাকাত, চমক নিয়ে ফিরছেন জিৎ
টালিউডের সুপারস্টার অভিনেতা জিৎ মঙ্গলবার প্রকাশ করেছেন তার আসন্ন ছবির মোশন পোস্টার। ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ নামের এ ছবির মহরত সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি পরিচালনা করেছেন পাঠিকৃত বসু।
অরিত্রা ব্যানার্জী লিখিত এই জীবনীধর্মী চলচ্চিত্রে দেখা যাবে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী অনন্ত সিংহের জীবনকাহিনী। গল্পটি এমন এক রহস্যময়, অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তির জীবনকে অনুসরণ করে যার পরিচয় জনসাধারণের চোখে বিপ্লবী থেকে ডাকাত পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।
মোশন পোস্টারে অনন্ত সিংহ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ কাগজের কাটিং দেখা যাচ্ছে। জিৎ নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টারে লিখেছেন, ‘যতদিন মানবতা বেঁচে থাকবে, বিপ্লবও বেঁচে থাকবে। যে অসীম, তিনি হলেন অনন্ত।’
ছবিটি ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে অনন্ত সিংহের অতীতকে তুলে ধরে। তখন তিনি সূর্য সেনের মেন্টরশিপে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। স্বাধীনতার পরের সময়ে দুর্নীতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি শোষণ দেখে তিনি ব্যাংক এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ডাকাতি শুরু করেন। চুরিকৃত অর্থ দরিদ্রদের সাহায্যে ব্যয় করার জন্যই ছিল তার এই ডাকাত হওয়ার মিশন।
ছবিতে জিৎ ছাড়াও রজাতাভ দত্ত ও টোটা রায় চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন। ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ আগামী বছর সিনেমা হলে মুক্তি পাবে।
এলআইএ/এমএস