গ্রেফতারের দাবির মুখে এবার আইয়ুব বাচ্চুর গান গেয়ে ভাইরাল ডন

গ্রেফতারের দাবির মুখে এবার আইয়ুব বাচ্চুর গান গেয়ে ভাইরাল ডন
সালমান শাহ হত্যা মামলার আসামি হয়ে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন ঢালিউডের খলঅভিনেতা আশরাফুল হক ডন। আদালতের নির্দেশে মামলার সব আসামির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকেই আবারও তার নাম ঘুরছে আলোচনার কেন্দ্রে।
শোনা যাচ্ছে, দ্রুতই আসামিদের গ্রেফতারের পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। ইমিগ্রেশন পুলিশকেও ইতোমধ্যে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে গুঞ্জন, ডন নাকি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন! তবে সেই গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি নিজেই। ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাসে ডন জানিয়েছেন, পালানোর প্রশ্নই আসে না, প্রয়োজনে তিনি আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।
তবে তার এই আত্মসমর্পণের ঘোষণার চেয়েও বেশি আলোচনায় এসেছে একটি গান। সম্প্রতি ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে ডনের গাওয়া আইয়ুব বাচ্চুর জনপ্রিয় গান ‘এখন অনেক রাত’। একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ঘরোয়া পরিবেশে মাইক্রোফোন হাতে গানটি গাইছেন তিনি। মুহূর্তেই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।
মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গানটি কয়েক লাখ ভিউ ছাড়িয়ে যায়। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, ‘খলনায়ক হয়েও কণ্ঠে দারুণ মাধুর্য।’ আবার কেউ লিখেছেন, ‘গানটা শুনে পুরোনো দিন মনে পড়ে গেল।’
তবে প্রশংসার পাশাপাশি এসেছে তীব্র সমালোচনাও। মন্তব্যের ঘরে অনেকে তাকে সরাসরি ‘সালমান শাহের খুনি’ আখ্যা দিয়ে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। কেউ কেউ লিখেছেন, ‘গান গাইছেন ভালো, তবে এবার কারাগারে বসে গাওয়ার প্রস্তুতি নিন।’
এদিকে সূত্র জানিয়েছে, সালমান শাহ হত্যা মামলার তদন্তে নতুন মোড় এসেছে। মামলার ১১ আসামির মধ্যে ডনও রয়েছেন। তদন্ত সংস্থার এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘সালমান শাহর মৃত্যুর ঘটনায় নতুন কিছু তথ্য মিলেছে। সেসব যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।’
উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ৬ ডিসেম্বর রহস্যজনকভাবে মারা যান ঢাকাই সিনেমার অমর নায়ক সালমান শাহ। আত্মহত্যা না হত্যা এই প্রশ্নে প্রায় তিন দশক পেরিয়ে গেলেও উত্তর আজও মেলেনি।
