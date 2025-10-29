১০ বছর পর গানের অ্যালবাম নিয়ে ফিরছেন অর্ণব

১০ বছর পর গানের অ্যালবাম নিয়ে ফিরছেন অর্ণব
এক দশক পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে ফিরছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শায়ান চৌধুরী অর্ণব। ‘ভাল্লাগে না’ শিরোনামের এই অ্যালবাম প্রকাশ পাবে আগামীকাল (৩০ অক্টোবর)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেই সুখবরটি জানিয়েছেন অর্ণব।
দীর্ঘ বিরতির পর এবার অর্ণব অ্যালবামের গানগুলো সাজিয়েছেন কবিতা দিয়ে। মোট আটটি গান থাকছে অ্যালবামে। যার কিছু অংশ স্বনামধন্য কবিদের কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত, আর কিছু গান লিখেছেন অর্ণব ও তার ঘনিষ্ঠ গীতিকার বন্ধু তৌফিক ও রাজীব। সব গানেই সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন অর্ণব নিজেই।
অর্ণব বলেন, ‘১০ বছর পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে আসছি। ভেতরে ভেতরে আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত। অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল কবিতা নিয়ে কাজ করার। এবার সেটা সম্ভব হয়েছে। আশা করছি সবার ভালো লাগবে।’
অ্যালবামটি প্রকাশ করবে অর্ণবের নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা আধখানা মিউজিক। আগামীকাল বিকেলে রাজধানীর বনানীর এক রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত হবে প্রকাশনা অনুষ্ঠান। সেখানে অ্যালবামের প্রথম গান উন্মুক্ত করা হবে।
সব গান শোনা যাবে অর্ণবের অফিসিয়াল স্পটিফাই চ্যানেলে। পাশাপাশি কয়েকটি গানের মিউজিক ভিডিওও প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।
