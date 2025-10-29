  2. বিনোদন

চমক নিয়ে আসছেন নুসরাত ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
বিনোদন প্রতিবেদক বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৫ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
চমক নিয়ে আসছেন নুসরাত ফারিয়া
চঞ্চল-নিশোর ছবির নায়িকা মেহজাবীন

মডেলিং ও উপস্থাপনাকে পেছনে রেখে বড় পর্দায় নিজের অভিনয় প্রতিভা দেখিয়ে আলোচনায় আসেন নুসরাত ফারিয়া। এরপর অভিনয়ের পাশাপাশি গানেও নিজেকে রাখেন মিডিয়ার আলোচনায়। ২০১৮ সালে ‘পটাকা’ গানের মাধ্যমে সংগীত জগতে আত্মপ্রকাশ ঘটে ফারিয়ার। সেই গান প্রকাশের পর সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসাও পান তিনি। এরপরে তিনি আরও চারটি গান প্রকাশ করেছেন।

এবার বিরতি কাটিয়ে নতুন গান নিয়ে হাজির হচ্ছেন ফারিয়া। সেই গানে থাকবে অনেক চমক।

গত বছরের শুরুর দিকে জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক ফুয়াদ আল মুক্তাদিরের সঙ্গে একটি গান রেকর্ড হলেও সেটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। ফারিয়া এবার দর্শকদের জন্য ভিন্নধর্মী ও উন্নতমানের গানের ভিডিও উপহার দিতে চান। সেভাবেই নিচ্ছেন প্রস্তুতি।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ফারিয়া বলেন, ‌‘একটি ভালো প্রযোজনার জন্য অনেক মানুষের সমন্বয় লাগে এবং তা সময়সাপেক্ষ। আমি শুধু গান রেকর্ড করে প্রকাশ করি না, আমি এমন মিউজিক ভিডিও বানাতে চাই যা দর্শককে চমকে দেবে। নতুন কিছু দেখার অনুভূতি দেবে। এজন্য সময় লাগছে।’

তিনি জানান, তার বেশ কয়েকটি নতুন গান প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ফুয়াদ, সঞ্জয়সহ আরও কয়েকজন প্রতিভাবান সংগীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রতিটি প্রজেক্ট সুন্দরভাবে এগোচ্ছে।

ফারিয়া আরও বলেন, ‘কয়েকজন সংগীতশিল্পী আছেন যাদের গান শুনে আমি বড় হয়েছি। তাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলে সেটা সত্যিই দারুণ হবে। কিছু পরিকল্পনা করছি, দেখা যাক কতদূর এগোতে পারি।’

সংগীতের পাশাপাশি ফারিয়া শিগগিরই বড় পর্দাতেও ফিরবেন বলে জানান। তিনি বলেন, ‘এ মাসের শেষ দিকে একটি নতুন ছবির শুটিং শুরু করব। শিগগিরই ছবিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে।’

গত মাসে নুসরাত ফারিয়া কানাডায় একটি স্টেজ শোতে পারফর্ম করেছেন। আগামী নভেম্বরে তিনি আরও একটি আন্তর্জাতিক সফরে অংশ নেবেন।

এলআইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে অভিনেতা হাসান মাসুদ

হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে অভিনেতা হাসান মাসুদ

নাটক
একজনকে ভালোবেসে অন্যজনকে শরীর দেওয়া অন্যায় না : কাজল ও টুইঙ্কল

একজনকে ভালোবেসে অন্যজনকে শরীর দেওয়া অন্যায় না : কাজল ও টুইঙ্কল

বলিউড
আবারও শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন ভারতের ইধিকা, নিচ্ছেন ৩৮ লাখ টাকা

আবারও শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন ভারতের ইধিকা, নিচ্ছেন ৩৮ লাখ টাকা

বাংলা-মুভি