‘ফিরে এসো বন্ধু’
অসুস্থ হাসান মাসুদকে নিয়ে কচি খন্দকারের আবেগঘন বার্তা
জনপ্রিয় অভিনেতা ও গায়ক হাসান মাসুদ হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। প্রিয় বন্ধুর অসুস্থতার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিনেতা ও নির্মাতা কচি খন্দকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, হাসান মাসুদ দ্রুত সুস্থ হয়ে যেন আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। এটাই তার প্রার্থনা।
কচি খন্দকার লেখেন, ‘প্রিয় বন্ধু হাসান মাসুদ, তোমাকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে। অসুস্থতা তোমাকে মানায় না। তোমার স্বতঃস্ফূর্ত ক্যারেক্টার আমাদের বিমোহিত করে। তুমি উত্তেজিত হলেই আমাদের ভালো লাগে, অদ্ভুত এক ভালোলাগা তৈরি হয়।’
তিনি আরও লেখেন, ‘‘তেল ছাড়া পরোটার’ নাটকের শুটিং সামনে। তোমাকে ছাড়া কিভাবে? তুমি শুটিং ইউনিটে না আসলে উত্তেজনা ছড়াবে কে? অসাধারণ তোমার উপস্থিতি! তুমি আমাদের প্রাণ, তুমি আমাদের শক্তি, তুমি আমাদের ভালোবাসা। প্লিজ, রোগকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে ফিরে আসো আমাদের একাউন্টেড মকবুল সাহেব, আমাদের সবার প্রিয় হাসান মাসুদ।’
কচি খন্দকার স্মৃতিচারণ করে জানান, সম্প্রতি একটি সিকুয়েন্সে একটি গানের কণ্ঠ দেওয়ার কথা ছিল হাসান মাসুদের। তিনি লিখেছেন, ‘তুমি সেদিন গভীর রাতে ফোন দিয়ে জানালে, তোমার গলায় গানটি গেয়ে দেবে। অসাধারণ সেই গানটি। ‘আমায় একজন সাদা মানুষ দাও, যার রক্ত সাদা/ আমায় একজন কালো মানুষ দাও/ যার রক্ত কালো/ যদি দিতে পারো/ প্রতিদান যা কিছু হোক/ অমূল্য পেতে পারো’- এমন কথার এই গানটি তোমাকেই গাইতে হবে।’
স্ট্যাটাসের শেষে কচি খন্দকার লেখেন, ‘সবাই তোমার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছে’।
প্রসঙ্গত, নাটক, টেলিফিল্ম ও চলচ্চিত্রে হাসান মাসুদ একজন বহুমুখী অভিনেতা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে দর্শকের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন সহকর্মী ও ভক্তরা।
