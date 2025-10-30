জুবিন গার্গের শেষ সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে, ভক্তদের উচ্ছ্বাস
আসামের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা জুবিন গার্গ চলে গেছেন না ফেরার দেশে। তার অকাল মৃত্যু মেনেই নিতে পারছেন না তার ভক্ত অনুরাগীরা। তাকে খুঁজে ফিরছেন তারা জুবিনের সুর ও স্মৃতিতে। কোটি ভক্তের হৃদয়ে এবার নতুন করে দোলা দিতে আসছে জুবিন অভিনীত শেষ সিনেমাটি।
সে সিনেমার নাম ‘রই রই বিনালে’। এটি মুক্তি পেতে চলেছে বলে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো দাবি করেছে।
প্রযোজনা সংস্থার বরাতে জানানো হয়েছে, আগামী ৩১ অক্টোবর আসামজুড়ে মুক্তি পাবে ছবিটি। এই খবরে উচ্ছ্বসিত তার ভক্তরা। তার প্রমাণ মিললো আগাম টিকিট কেনাতেও। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৯০টি প্রেক্ষাগৃহে প্রথম দিনের সব টিকিট প্রি-বুকড হয়ে গেছে।
আরও পড়ুন
জুবিন গার্গের মৃত্যুর ঘটনায় এবার পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতার
যে ৬টি কারণে অমর হয়ে থাকবেন জুবিন
ছবিটি পরিচালনা করেছেন আসামের জনপ্রিয় নির্মাতা রাজেশ ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ‘জুবিনদা এই ছবিটি নিয়ে ভীষণ আবেগপ্রবণ ছিলেন। গল্প ও সংগীত দুটোই তার নিজের সৃষ্টি। তিন বছর ধরে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বাকি ছিল। তাই তার ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ৩১ অক্টোবরই ছবিটি মুক্তি দিচ্ছি।’
পরিচালক জানান, ছবিতে জুবিনের মূল কণ্ঠস্বরই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তার রেকর্ডিংয়ের ৮০-৯০ শতাংশ সম্পন্ন ছিল।
জুবিনের স্ত্রী গরিমা শৈকিয়া গার্গ বলেন, ‘এটি ছিল ওর স্বপ্নের ছবি। এক অন্ধ শিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করেছে জুবিন। দুর্ভাগ্যবশত ডাবিং শেষ করতে পারেনি, তাই কিছুটা শূন্যতা থাকবে, কিন্তু ছবির সংগীত ও গল্প পুরোপুরি তার নিজের হাতে গড়া।’
জুবিনের মৃত্যুর পর গরিমা, তার বোন পালমে বোরঠাকুর এবং পুরো টিম ছবির শেষ কয়েকটি দৃশ্য সম্পন্ন করেন। গরিমা বলেন, ‘এই ছবিটি শেষ করা আমাদের দায়িত্ব, এবং ওর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।’
এদিকে, দ্য হিন্দু-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গোগোই রাজ্য সরকারকে ছবিটিকে ট্যাক্স-ফ্রি করার আহ্বান জানিয়েছেন। তার ভাষায়, ‘জুবিন গার্গের এই শেষ চলচ্চিত্র তার শিল্পজীবনের প্রতীক। তার মৃত্যু আসামের সংস্কৃতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।’
জানা গেছে, আসামের পাশাপাশি ভারতের আরও ৪৬টি শহরে মুক্তি পাবে ‘রই রই বিনালে’।
উল্লেখ্য, গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে আকস্মিকভাবে মারা যান জুবিন গার্গ। সহকর্মী শেখর জ্যোতি গোস্বামীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এ ঘটনায় ইতিমধ্যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্ত এখনও চলমান।
এলআইএ/এএসএম