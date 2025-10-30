গরুর মাংস ভালোবাসেন রণবীর কাপুর
বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর এবার ‘রামায়ণা’ ছবিতে রামের চরিত্রে হাজির হচ্ছেন। বিগ বাজেটে নির্মিত সিনেমাটির এই চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে যেতে অভিনেতা কঠোর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এই সময় মদ্যপান বাদ দেন, নিজেকে সযত্নে নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে গোমাংস তার প্রিয় খাবার, যা নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে নিজেই খোলাখুলি স্বীকার করেছেন রণবীর।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১১ সালে এক সাক্ষাৎকারে রণবীর বলেন, ‘আমার পরিবার পেশোয়ারি। সেই সংস্কৃতির খাবার যেমন পাঁঠার মাংস, পায়া, গোমাংস সবই আমার খুব পছন্দ। হ্যাঁ, আমি গোমাংস খেতে ভালোবাসি।’
আরও পড়ুন
রামায়ণার পারিশ্রমিক ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের দান করলেন বিবেক
৪ হাজার কোটি ব্যয়ে রণবীরের যে সিনেমা
তার এই মন্তব্য খানিকটা বিতর্ক জন্ম দিয়েছে। গরুর মাংস খাওয়া অভিনেতা বলে রামের চরিত্রে রণবীরকে মানতে অনেক নিন্দুকের আপত্তি ছিল। তাদের দাবি, রাম হয়েও গরুর মাংস খেতে ভালোবাসেন রণবীর কাপুর এটা মানা যায় না।
তবে তাদের সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অভিনেতার পাশে দাঁড়িয়েছেন ছবির প্রযোজক নমিত মালহোত্রা। তিনি বলেন, ‘গতকালের বিষয় টেনে আজকের কোনো কিছু নষ্ট করা ঠিক না। রণবীরকে রামের চরিত্রে মানিয়ে দেখতে হবে তার বর্তমান প্রেরণা ও দক্ষতার মাধ্যমে।’
একজন ধর্মগুরুও রণবীরকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘অতীতের কারণে কাউকে বিচার করা ঠিক নয়। চলচ্চিত্রের চরিত্র ও বাস্তব জীবন আলাদা। রণবীর যদি রামের চরিত্রে অভিনয় করেন সেটা তার দক্ষতা ও প্রস্তুতির ফল। হয়তো পরের ছবিতে তিনি রাবণও হতে পারেন।’
এদিকে রণবীরের কঠোর প্রস্তুতি ও চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা ইতোমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। অভিনেতার কথায়, ‘চরিত্রের ভেতরে ঢুকতে হলে সব শখ-রুচি সাময়িকভাবে বাদ দিতে হয়। তবে আমার প্রিয় খাবার গোমাংসের প্রতি ভালোবাসা সর্বদা থাকবে।’
চলচ্চিত্রটি মুক্তির আগে থেকেই দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রণবীরের এই সাহসী ও নিবেদিত অভিনয় তাদের প্রত্যাশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
এলআইএ/জিকেএস