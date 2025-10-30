রামায়ণার পারিশ্রমিক ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের দান করলেন বিবেক
ইন্দো-হলিউডের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হচ্ছে ‘রামায়ণা’ নামের সিনেমা। দুটি পর্বের এ ছবিতে অংশ নিচ্ছেন অভিনেতা বিবেক ওবেরয়। ছবিতে যশ ও রণবীর কাপুরের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। ছবির জন্য কোনো পারিশ্রমিক নিতে চাননি এ অভিনেতা। তবু টিম তাকে বেশ মোটা অংকের পারিশ্রমিকই দিচ্ছে।
সেই পারিশ্রমিক অবশেষে গ্রহণ করতে রাজিও হয়েছেন বিবেক। তার সম্পূর্ণটাই তিনি দান করে দিচ্ছেন ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্যই জানিয়েছেন তিনি। তবে সেই পারিশ্রমিক কত টাকার তা জাননি তিনি। অভিনেতা বলেন, ‘এই প্রকল্পে আমি কোনো পারিশ্রমিক নিতে চাইনি। যেটা পেয়েছি তা ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের জন্য বরাদ্দ করেছি।’
নিতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় নির্মিত এই রামায়ণার উদ্দেশ্য ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্ব মঞ্চে পৌঁছে দেওয়া। বিবেক বলেন, ‘নামিত ও নিতেশ যা করছেন তা ভারতীয় সিনেমাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। রামায়ণাকে হলিউডের মহাকাব্যগুলোর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। এটি সত্যিই ভারতীয় রূপালী পর্দার জন্য বড় প্রজেক্ট হিসেবে আসবে। সবাই চমকে যাবে।’
বিবেক ওবেরয় এই ছবিতে বিদ্যুতজীব চরিত্রে অভিনয় করবেন। তার বিপরীতে রয়েছেন রাকুল প্রীত সিং। ছবির অন্য মূল চরিত্রে রয়েছেন রণবীর কাপুর (রাবণ), রণবীর কাপুর (ভগবান রাম), সাই পল্লবী (মাতা সীতা) এবং সানি দেওল (হানুমান)।
অভিনেতা আরও জানান, ‘ছবির কিছুদিনের শুটিং বাকি আছে। রামায়ণা কি পৌরাণিক নাকি ঐতিহাসিক, তা নিয়েও অনেক আলোচনা হয়। আমরা এটিকে ইতিহাসভিত্তিক মনে করি। পুরো টিমের সঙ্গে কাজ খুবই আনন্দদায়ক ছিল।’
বিবেকের এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্পী হিসেবে পারিশ্রমিকের বাইরে মানবিক দিকও তুলে ধরলেন। ছবিটি মুক্তির পর ভারতীয় সিনেমার আন্তর্জাতিক সাফল্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।
