  2. বিনোদন

মুক্তি পেল ‘এমন দিনে তারে বলা যায়’

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২১ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
মুক্তি পেল ‘এমন দিনে তারে বলা যায়’

‘এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়’-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ গান অনেকেরই বরষা দিনের সঙ্গী। গানটির প্রথম চরণ থেকেই নাটক নির্মাণ করেছেন জাহিদ প্রীতম। যেটা তৈরি করা হয়েছে ক্যাপিটাল ড্রামার জন্য। গতকাল (অক্টোবর) বৃহস্পতিবার নাটকটি মুক্তি পেয়েছে ক্যাপিটাল ড্রামার ইউটিউব চ্যানেলে। এতে অভিনয় করেছেন তৌসিফ মাহবুব, প্রিয়ন্তী উর্বী, মীর রাব্বি প্রমুখ।

ত্রিভুজ প্রেমের গল্পের এ নাটক নিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘গল্পটা এমনভাবেই সাজানো হয়েছে, শেষ দৃশ্যের আগ পর্যন্ত গল্পের চরিত্রগুলো কে কোথায় যাচ্ছে, তাদের শেষ কোথায়, কিছুই অনুমান করা যায় না সেভাবে। আর এখানেই গল্প আর এই নামের সার্থকতা! নির্মাতা হিসেবে দর্শকের সঙ্গে এই ইঁদুর-বিড়াল খেলা আমি উপভোগ করি। দেখা যাক এবারও দর্শক আমার গল্পের মায়াজালে পা দেয় কি না।’

অভিনেতা তৌসিফ বলেন, ‘প্রায় আড়াই বছর পর জাহিদ প্রীতমের নির্মাণে নাটক করলাম। আর প্রথমবার উর্বীর সঙ্গে। গল্পটা গোলকধাঁধার মতো। যখনই দর্শক ভাববে গল্প শেষ, তখনই আরেকটা টুইস্ট আসবে।’

উর্বীও জানালেন, তিনি নাটকটি নিয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত। অনেকটা নার্ভাসও। তার ভাষ্য, ‘নিজেকে প্রথমবার টিভিতে দেখার যে কৌতূহলী অনুভূতি হয়েছিল, এখনো কেন যেন তেমনই লাগছে।’

নাটকটিতে একটি গান রয়েছে ‘কাজল চোখে ভালোবাসা’। নীল মাহবুবের কথায় এর সুর করেছেন শরিফুল ইসলাম, সংগীতায়োজনে সাউন্ড হ্যাকার। গেয়েছেন মাহতিম শাকিব।

