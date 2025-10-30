জাগো এন্টারটেইনমেন্টে আজ মুক্তি পাচ্ছে নাটক ‘তাহার মায়া’

জাগো এন্টারটেইনমেন্টে আজ মুক্তি পাচ্ছে নাটক ‘তাহার মায়া’
আজ (৩০ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় অনলাইনে মুক্তি পাচ্ছে আরমান রহমান প্রত্যয় পরিচালিত নাটক ‘তাহার মায়া’। নাটকটি দেখা যাবে জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেল জাগো এন্টারটেইনমেন্টে।
ভালোবাসা, ত্যাগ ও মানবিকতার ছোঁয়ায় নির্মিত এই নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ছোট পর্দার দুই তরুণ তারকা পার্থ শেখ ও প্রিয়ন্তী উর্বী। এ ছাড়াও অভিনয় করেছেন মিলি বাশারসহ আরও অনেকে।
গল্পে দেখা যাবে এক তরুণ প্রতিভাবান ফটোগ্রাফারের জীবনের ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে সে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে ব্যস্ত। কিন্তু একদিন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ঘটে যায় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এক অপরিচিতা মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যায় ‘তাহার মায়া’র গল্প।
প্রিয়ন্তী উর্বী বলেন, তাহার মায়ার গল্পটা সুন্দর। এতে আমার সঙ্গে কাজ করেছেন পার্থ শেখ, পরিচালনা করেছেন প্রত্যয় (আরমান রহমান) ভাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গল্প। আমার চরিত্রটি শিক্ষার্থী, যে বিভিন্ন ক্রাইসিসে (সংকটে) পড়ে। তাকে পার্থ শেখ অনেক হেল্প করেন।
নাটকটি নিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘তাহার মায়া’ মূলত ভালোবাসা, ত্যাগ আর মানবিকতার গল্প। পার্থ শেখ ও প্রিয়ন্তী উর্বী প্রযোজক শাপলা ভাইসহ সবাই মিলে দারুণ একটা টিমওয়ার্ক হয়েছে। কোনো কিছু জোর করে বলতে চাই না, তবে আশা করছি দর্শক ভালো কিছু দেখবেন।
এমআই/জেআইএম