হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি, কেমন আছেন হাসান মাসুদ
জনপ্রিয় অভিনেতা হাসান মাসুদ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গত সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও খিঁচুনি দেখা দিলে তাকে ঢাকার মহাখালীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকরা জানান, অভিনেতার মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।
তাকে রাজধানীর মহাখালীতে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখান থেকে পারিবারিক সিদ্ধান্তে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।
আরও পড়ুন
হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে অভিনেতা হাসান মাসুদ
অসুস্থ হাসান মাসুদকে নিয়ে কচি খন্দকারের আবেগঘন বার্তা
তার স্ত্রী সানজিদা শিমুল জানিয়েছেন, অন্তত এক সপ্তাহ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে হাসান মাসুদকে।
সানজিদা শিমুল বলেন, ‘তার শারীরিক অবস্থা এখন কিছুটা ভালো। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখনই বাসায় ফেরার মতো অবস্থা হয়নি। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রক্তসহ কিছু ক্ষেত্রে সামান্য জটিলতা ধরা পড়েছে। সেগুলোর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকরা অন্তত ৭ থেকে ৮ দিন পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে ভর্তি হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে হাসান মাসুদের অবস্থা বেশ সংকটাপন্ন ছিল। পরে ধীরে ধীরে কিছুটা উন্নতি হয়।
একসময় একের পর এক দর্শকপ্রিয় নাটকে নিয়মিত দেখা যেত হাসান মাসুদকে। কাজ করেছেন বেশ কিছু চলচ্চিত্রেও। তবে গত কয়েক বছর ধরে তিনি বিনোদন অঙ্গন থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন। সম্প্রতি নতুন ধারাবাহিক ‘তেল ছাড়া পরোটা’-এর শুটিং শুরু করেন এই অভিনেতা।
এমআই/এলআইএ/জিকেএস