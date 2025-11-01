‘সালমান শাহকে কেউ নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেননি’
মৃত্যুর ২৯ বছর পরও ঢালিউডে তাকে ঘিরে আলোচনা থামেনি। তিনি অমর নায়ক সালমান শাহ-বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের এক অম্লান নাম। অকাল মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পরও তার চলে যাওয়া ভক্তদের কাছে রহস্য। সম্প্রতি সালমানের অপমৃত্যুর মামলা আত্মহত্যা থেকে হত্যা মামলায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর আবারও সরগরম হয়েছে নেট দুনিয়া।
এই ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে বিভিন্ন আলোচনা, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ। এদিকে আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) নিজের ফেসবুক পেজে এক আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন অভিনেত্রী প্রসূন আজাদ। সেখানে তিনি লিখেছেন, সত্যিকার অর্থে সালমান শাহকে কেউ কখনো ভালোবেসেছিলেন কিনা, তা নিয়ে তার গভীর সন্দেহ রয়েছে।
প্রসূনের ভাষায়, ‘আমার ধারণা সালমান প্রচণ্ড ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন। সঠিক চিকিৎসা পেলে হয়তো তিনি সুস্থ হয়ে উঠতেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাকে কেউ কখনো ভালোবেসেছিল কিনা, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ স্টারদের স্টারডম সবাই ভালোবাসে, কিন্তু তাদের একাকিত্বে কেউ পাশে থাকে না।’
প্রসূন আজাদ
নিজের পোস্টে সালমান শাহর মা নীলা চৌধুরী এবং স্ত্রী সামিরা হককেও অভিযোগের কাঠগড়ায় তোলেন প্রসূন।
তিনি আরও লেখেন, ‘তার (সালমান শাহ) মা কিংবা বউ-কেউই নিঃস্বার্থভাবে তার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সফলতার চূড়ায় পৌঁছে সালমান হয়তো আরও একাকী হয়ে পড়েছিলেন। আর যারা অভিমানী, তারা অনেক সময় সব ছেড়ে চলে যায়।’
প্রসূনের এই পোস্ট ঘিরে এরই মধ্যে অনুরাগীদের মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা। অনেকেই তার বক্তব্যে সহমত জানাচ্ছেন, আবার কেউ কেউ কটাক্ষও করছেন।
এমএমএফ/এমএস