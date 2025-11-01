আজ থেকে নতুন কুঁড়ির চূড়ান্ত পর্বের অডিশন

আজ থেকে নতুন কুঁড়ির চূড়ান্ত পর্বের অডিশন
বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) জনপ্রিয় শিশু-কিশোরদের প্রতিভা অন্বেষণের অনুষ্ঠান ‘নতুন কুঁড়ি’র প্রতিযোগীরা সব রাউন্ড শেষ করে পৌঁছে গেছে ফাইনাল পর্বে। আজ ১ নভেম্বর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই ফাইনাল পর্ব।
জানা গেছে, ফাইনালে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের প্রতি বিষয়ে অন্তত তিনটি নতুন পরিবেশনার প্রস্তুতি থাকতে হবে। তার আগে গত ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় গ্রুমিং সেশন, যেখানে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ও শিল্পীরা ফাইনালিস্টদের মঞ্চ উপস্থাপনা, পারফরম্যান্স ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর নানা দিকনির্দেশনা দেন।
ফাইনাল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে বিটিভির ঢাকা কেন্দ্রে। ‘সেরা দশ’ পর্বের প্রতিটি শাখা ও বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া পাঁচজন প্রতিযোগী ফাইনালে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। তবে একই নম্বরপ্রাপ্ত একাধিক প্রতিযোগীও চূড়ান্ত রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন।
‘সেরা দশ’ পর্বের ফলাফল জানা যাবে বিটিভির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। পাশাপাশি উত্তীর্ণদের মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে ফাইনাল পর্বের তারিখ ও নির্দেশনা। অডিশনের দিনে প্রতিযোগীদের সঙ্গে রাখতে হবে ইয়েস কার্ড।
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রতিভাবান শিশু-কিশোররা এরই মধ্যে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, গল্প বলা, কৌতুক, অভিনয়সহ নানা বিভাগে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। এবার ফাইনাল পর্বে তারা জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে সেরার লড়াইয়ে নামবে।
‘নতুন কুঁড়ি’র ফাইনাল পর্বের অনুষ্ঠানগুলো বিশেষ সময়সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হবে। দর্শকরা চাইলে বিটিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলেও পর্বগুলো উপভোগ করতে পারবেন।
দেশের শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক চর্চা ও মেধা বিকাশে ‘নতুন কুঁড়ি’ দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এবারের আয়োজনে প্রত্যাশা, নতুন প্রজন্মের সৃজনশীল বিকাশে এটি আরও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে।
এমএমএফ/এমএস