ভণ্ডামি আর নাটক থেকে মুক্তি চান আঁখি আলমগীর
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী আঁখি আলমগীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হঠাৎ এক আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন। সেখানে আশপাশের মানুষের ভণ্ডামি, নাটকীয়তা ও মিথ্যা আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। জানিয়েছেন-এখন তিনি চান নীরব, স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জীবন।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া স্ট্যাটাসে আঁখি লেখেন, ‘আমি খুব রাগ এবং বিরক্ত। রাগ-কারণ, আশপাশের কিছু মানুষের নাটক আর অভিনয় দেখে ক্লান্ত। কী সুন্দর সবাইকে বোকা ভেবে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে তারা কত গল্প ফাঁদে, নাটক করে, অভিনয় করে... মুক্তি চাই ভণ্ডামি থেকে। মুক্তি চাই এই স্মেল থেকে। একটা নীরব, স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ জীবন চাই এখন।’
নিজের প্রতিও বিরক্তির কথা উল্লেখ করে এ শিল্পী আরও লিখেছেন,‘বিরক্ত নিজের ওপর। এত কিছু তো না বুঝলেও হতো। আগে তো শুনে, দেখে সব বুঝে যেতাম। বয়স আর অভিজ্ঞতার কারণে ইদানীং রাগ, হিংসা বা মিথ্যা-এগুলো স্মেল করতে পারি, অনুভব করতে পারি।’
স্ট্যাটাসের শেষে আঁখি লেখেন,‘বিশ্বাস করো, তোমার কল্পনার চেয়েও বেশি পাওয়ার যোগ্য আমি।’
তবে এই পোস্টে তিনি কাকে বা কাদের উদ্দেশে লিখেছেন, তা স্পষ্ট করেননি। ফলে অনুরাগীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনা।
আঁখি আলমগীর দীর্ঘদিন ধরে স্টেজ শো, একক গান ও প্লেব্যাক নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুন গান ‘প্রেম ব্যাপারী’, যেখানে সহশিল্পী হিসেবে কণ্ঠ দিয়েছেন পুলক অধিকারী। গানটি প্রকাশের পর থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন শিল্পীর ঘনিষ্ঠজনরা।
তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই স্ট্যাটাসে অনেকেই মনে করছেন— এতে ফুটে উঠেছে গায়িকার মানসিক ক্লান্তি এবং আত্মিক প্রশান্তির খোঁজ। যদিও এ বিষয়ে আঁখি আলমগীরের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
এমএমএফ/এমএস