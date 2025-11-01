গয়নাসহ নগদ টাকা চুরি করে গ্রেফতার অভিনেত্রী
সুন্দরী ও ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্টধারী, নিজস্ব অভিনয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে, বলিউডেও কাজ করেছেন তিনি। পয়সার অভাব নেই তার। তবু চুরি বা পকেটমারির অভ্যাস ছাড়তে পারলেন না! আবারও চুরি করে আলোচনায় কলকাতার অভিনেত্রী রূপা দত্ত। এবার গ্রেফতারও হলেন।
গত ১৫ অক্টোবর এক নারীর ব্যাগ থেকে সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর বড়বাজার থানা এলাকার নন্দরাম মার্কেটের কাছ থেকে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে আটক করা হয়।
যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে স্নাতক রূপা অভিনয়ের আগ্রহে টলিউডে সুযোগ না পেয়ে মুম্বাই যান। সেখানেই ‘জয় মা বৈষ্ণো দেবী’ সিরিয়ালে অভিনয় করে পরিচিতি পান তিনি। পরবর্তীতে অঙ্কুশ হাজরার সঙ্গে ‘কেল্লাফতে’ ছবিতেও কাজ করেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি পরিচিত হয়েছেন নানা অপরাধমূলক ঘটনার জন্য।
ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, এর আগেও ২০২২ সালে কলকাতা বইমেলায় পকেট মারতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন রূপা। তার ব্যাগ থেকে তখন ৭৫ হাজার রুপি ও একাধিক মানিব্যাগ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। সে সময় জেল হেফাজতেও যেতে হয় তাকে।
অভিনেত্রী অনুরাগ কাশ্যপের বিরুদ্ধেও ২০২০ সালে যৌন হেনস্তার মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন রূপা। পরে তদন্তে দেখা যায়, তিনি ভুলবশত অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারিতাকে কাশ্যপের সঙ্গে বলে দাবি করেছিলেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এবার চুরির শিকার নারীর ব্যাগ থেকে প্রায় ২০ গ্রাম সোনার মঙ্গলসূত্র, ২১ গ্রাম সোনার চেন, দুটি সোনার বালা ও চার হাজার রুপি চুরি হয়। জিজ্ঞাসাবাদে রূপার বাড়ি থেকে আরও ৬২.৯৫ গ্রাম সোনার গয়না উদ্ধার করেছে পুলিশ।
