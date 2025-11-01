  2. বিনোদন

ছেলেকে নিয়ে হ্যালোইনে ভূতের সাজে শাবনূর

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫২ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
ছেলেকে নিয়ে হ্যালোইনে ভূতের সাজে শাবনূর
ছেলে সঙ্গে হ্যালোইনে ভূতের সাজে শাবনূর । ছবি: অভিনেত্রীর ফেসবুক

পশ্চিমা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব হ্যালোইন। এ উৎসবে এবার অংশ নিলেন ঢালিউডের প্রিয় নায়িকা শাবনূরও। ছেলে আইজানের সঙ্গে ভূতের সাজে হাজির হয়ে চমকে দিলেন ভক্তদের।

গত শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে তিনটি ছবি প্রকাশ করেন শাবনূর। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন; সেখান থেকেই উৎসবের মুহূর্তগুলো ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে।

ছবিগুলোতে দেখা যায়, ভূতের সাজে মেতে উঠেছেন শাবনূর ও তার ছেলে। কেউ মমির সাজে, কেউ আবার জম্বির রূপে হাজির হয়েছেন। ভৌতিক সাজসজ্জার মধ্যেও হাসিখুশি মেজাজে উৎসব উপভোগ করেছেন তারা।

ছেলেকে নিয়ে হ্যালোইনে ভূতের সাজে শাবনূর

পোস্টের ক্যাপশনে শাবনূর লেখেন, এটি শুধুই মজার জন্য করা। সঙ্গে নিজেকে মজার ছলে উল্লেখ করেছেন একজন “কুল মা” হিসেবে।

প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্যাপিত হয় হ্যালোইন উৎসব। পশ্চিমা বিশ্বে এ দিনকে মৃত আত্মাদের স্মরণ করার প্রতীকী উৎসব হিসেবে দেখা হয়। তাদের বিশ্বাস, বছরের এই সময় মৃতদের আত্মা পৃথিবীতে ফিরে আসে-আর সেই ধারণা ঘিরেই নানা সাজসজ্জা ও উদ্যাপন চলে রাতভর।

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সালমান শাহকে নিয়ে লেখা যে বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল

সালমান শাহকে নিয়ে লেখা যে বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল

সিনেমা
বলিউড অভিনেতা সতীশ শাহ মারা গেছেন

বলিউড অভিনেতা সতীশ শাহ মারা গেছেন

সিনেমা
নায়ক রিয়াজের জন্মদিন আজ, কিন্তু তিনি কোথায়

নায়ক রিয়াজের জন্মদিন আজ, কিন্তু তিনি কোথায়

সিনেমা