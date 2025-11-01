ছেলেকে নিয়ে হ্যালোইনে ভূতের সাজে শাবনূর

ছেলেকে নিয়ে হ্যালোইনে ভূতের সাজে শাবনূর
পশ্চিমা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব হ্যালোইন। এ উৎসবে এবার অংশ নিলেন ঢালিউডের প্রিয় নায়িকা শাবনূরও। ছেলে আইজানের সঙ্গে ভূতের সাজে হাজির হয়ে চমকে দিলেন ভক্তদের।
গত শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে তিনটি ছবি প্রকাশ করেন শাবনূর। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন; সেখান থেকেই উৎসবের মুহূর্তগুলো ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে।
ছবিগুলোতে দেখা যায়, ভূতের সাজে মেতে উঠেছেন শাবনূর ও তার ছেলে। কেউ মমির সাজে, কেউ আবার জম্বির রূপে হাজির হয়েছেন। ভৌতিক সাজসজ্জার মধ্যেও হাসিখুশি মেজাজে উৎসব উপভোগ করেছেন তারা।
পোস্টের ক্যাপশনে শাবনূর লেখেন, এটি শুধুই মজার জন্য করা। সঙ্গে নিজেকে মজার ছলে উল্লেখ করেছেন একজন “কুল মা” হিসেবে।
প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্যাপিত হয় হ্যালোইন উৎসব। পশ্চিমা বিশ্বে এ দিনকে মৃত আত্মাদের স্মরণ করার প্রতীকী উৎসব হিসেবে দেখা হয়। তাদের বিশ্বাস, বছরের এই সময় মৃতদের আত্মা পৃথিবীতে ফিরে আসে-আর সেই ধারণা ঘিরেই নানা সাজসজ্জা ও উদ্যাপন চলে রাতভর।
এমএমএফ/এএসএম