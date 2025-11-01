  2. বিনোদন

এখনই বিয়ে নিয়ে ভাবছি না: পূজা চেরি

প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
পূজা চেরি। ছবি: সংগৃহীত

 

ঢালিউডের তরুণ অভিনেত্রী পূজা চেরি বেশ কিছুদিন বিরতির পর ফের বড়পর্দায় ফিরছেন। এবার তাকে দেখা যাবে ‘চোরাবালি’ খ্যাত নির্মাতা রেদওয়ান রনির নতুন সিনেমা ‘দম’–এ। এই ছবিতে প্রথমবারের মতো পূজার বিপরীতে অভিনয় করছেন আফরান নিশো। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকছেন চঞ্চল চৌধুরীও।

সম্প্রতি এক আড্ডায় পূজা চেরি জানান, দীর্ঘ প্রস্তুতির পরই তিনি ‘দম’-এ যুক্ত হয়েছেন। তার ভাষায়,“এটি আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সিনেমা। কারণ এই কাজটি আমি সহজে পাইনি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবেই নির্বাচিত হয়েছি।”

সহশিল্পী নিশো ও চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করা নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। “নিশো ভাইয়ার সঙ্গে এটি আমার প্রথম কাজ। তিনি দুর্দান্ত একজন অভিনেতা, তার সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে অনেক দিন ধরেই ছিল। আর চঞ্চল ভাইয়ের সঙ্গে ছোটবেলায় কাজ করেছিলাম, আবারও একসঙ্গে হতে পেরে ভালো লাগছে।”

অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কথা বলেন পূজা চেরি। বর্তমানে বিয়ে নয়, মনোযোগ দিতে চান পুরোপুরি নিজের ক্যারিয়ারে। তার ভাষায়,“এখনই বিয়ে নিয়ে ভাবছি না। বিয়ে মানেই জীবনের এক পর্বের সমাপ্তি। আমি এখন ক্যারিয়ার নিয়েই ভাবতে চাই। আমার মনে হয়, এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। মাঝপথে বিয়ে করে থেমে যেতে চাই না।”

রেদওয়ান রনির ‘দম’ নির্মিত হচ্ছে সত্য ঘটনা অবলম্বনে। এতে উঠে আসবে উন্নত জীবনের আশায় মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমানো প্রবাসীদের টিকে থাকার গল্প। সার্ভাইভাল ঘরানার এই সিনেমাটির মহরত হয়েছে ২৯ অক্টোবর রাজধানীর গুলশান শুটিং ক্লাবে।

প্রথমে সৌদি আরব ও জর্ডানে শুটিংয়ের পরিকল্পনা থাকলেও এখন দৃশ্যায়নের প্রস্তুতি চলছে কাজাখস্তানে। আগামী ঈদুল ফিতরকে লক্ষ্য রেখে খুব শিগগির শুটিং শুরু হবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা রেদওয়ান রনি।

‘দম’ সিনেমায় পূজা চেরির সঙ্গে চঞ্চল চৌধুরী, আফরান নিশোসহ আরও কয়েকজন জনপ্রিয় অভিনেতা থাকছেন।

