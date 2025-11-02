নতুন নতুন সম্পর্ক থেকে অনেক কিছু শেখা যায় : মিথিলা

নতুন নতুন সম্পর্ক থেকে অনেক কিছু শেখা যায় : মিথিলা
দেশের বিনোদন জগতের মেধাবী অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। সম্প্রতি সম্পর্ক এবং জীবনের পাঠ নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। ব্যক্তিজীবনে একাধিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার আলোকে তিনি জানালেন কীভাবে সম্পর্ক মানুষকে নতুন কিছু শেখায়।
এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মিথিলা বলেন, ‘আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানুষই সম্পর্ক থেকে অনেক কিছু শেখে। সেটা হতে পারে বাবা-মায়ের সম্পর্ক, সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক, বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বা পার্টনারের সঙ্গে সম্পর্ক। নতুন নতুন সম্পর্ক সবসময় নতুন কিছু শেখার সুযোগ এনে দেয়।’
সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, ‘যেহেতু আমার মেয়েকে নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিলো তাই বলছি, সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক থেকেও আমি শিখেছি। আমরা প্রায়ই মনে করি ছোট শিশুরা হয়তো কিছুই বোঝে না। তাদের মতামত বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। সবকিছু বাবা-মার জানা থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয়।’
মিথিলা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জানান, ‘আমার সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রচণ্ড দ্বিপাক্ষিক, বোঝাপড়া এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। আমি চাই না ও আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তেমনি আমি চাই না ওকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করি। অবশ্যই ভাল-মন্দ দেখব, কিন্তু সন্তানের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়াও অত্যন্ত জরুরি।’
উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও মিথিলা সেই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।
মিথিলার এই বক্তব্য নতুন প্রজন্মের জন্য সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া, বিশ্বাস ও স্বাধীনতার গুরুত্ব বোঝার একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
