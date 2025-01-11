সালমান শাহকে বড় ভাই ও সামিরাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললেন শাবনূর

সালমান শাহকে বড় ভাই ও সামিরাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললেন শাবনূর
ঢাকাই চলচ্চিত্রের নন্দিত নায়িকা শাবনূর। ১৯৯৩ সালে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করা এই নায়িকা তার ক্যারিয়ারে অসংখ্য সফল ছবিতে দর্শকের মন জয় করেছেন। এখন তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। মাঝখানে বেশ লম্বা বিরতির পর সিনেমার শুটিং করেছেন। তবে আবারও তিনি অভিনয় থেকে দূরে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়াতেই নিয়মিত দেখা যায় তাকে।
সম্প্রতি সালমান শাহ হত্যা মামলাকে কেন্দ্র করে আলোচনায় এসেছেন ‘প্রেম পিয়াসী’ ছবির এই নায়িকা। তাকে নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে সালমানের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে। সেসব নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে ফেসবুকে সবাইকে সাবধান করে অনুরোধ জানিয়েছেন মনগড়া অপতথ্য না ছড়াতে।
এদিকে বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমেও কথা বলেছেন শাবনূর। জানিয়েছেন স্পষ্ট করে সালমান শাহের সঙ্গে কোনো বিশেষ সম্পর্ক ছিল না তার। বরং সালমান ও তার তখনকার স্ত্রী সামিরার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তার।
শাবনূর স্পষ্ট করে বলেন, ‘সালমান শাহ আমাকে ছোট বোনের মতোই দেখতেন। তিনি আমাকে ‘পিচ্চি’ বলে ডাকতেন। তার পরিবারও আমাকে মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন। আমাদের মধ্যে ছিল দারুণ বন্ধুত্ব। নাচে সে একটু দুর্বল ছিল, তাই মাঝে মাঝে নাচ দেখাতে হতো। কিন্তু কখনোই ভাই-বন্ধু সম্পর্কের বাইরে কিছু ছিল না।’
শাবনূর আরও জানান, শুটিংয়ের সময়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সামিরা তার হাতে চুড়ি পরিয়ে দিতেন, পোশাক মিলিয়ে দিতেন, কানের দুল বেছে দিতেন। নায়িকার ভাষায়, ‘আমরা সত্যিই খুব ভালো সময় কাটিয়েছি।’
সালমান শাহের মৃত্যুসংবাদ শোনার সময় শাবনূর পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘শুরুতে বিশ্বাসই করতে পারিনি। পরে নিশ্চিত হয়ে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলাম। তারপর এফডিসিতে গিয়ে ওকে শেষবার দেখেছিলাম।’
তিনি বড় পর্দায় ফিরতে উৎসাহী বলেও জানান। শাবনূর বলেন, ‘বেশ কিছু নির্মাতা আমার কাছে গল্প নিয়ে এসেছেন। প্রতিটা গল্পই মন মাতিয়ে দেয়। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আবার অভিনয়ে ডুবে যাব। আসলে আমি মনে করি শিল্পীদের বয়স দিয়ে মাপা উচিত না। ভালো গল্প ও চরিত্র পেলে যে কোনো বয়সে অভিনয় করা সম্ভব।’
শাবনূরের প্রত্যাশা, দর্শকরা আবারও তার অভিনয়ে আনন্দিত হবেন।
এলআইএ/এএসএম