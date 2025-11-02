শেষ সিনেমা দেখতে গিয়ে অসুস্থ জুবিনের মুখাগ্নি করা সেই বন্ধু

শেষ সিনেমা দেখতে গিয়ে অসুস্থ জুবিনের মুখাগ্নি করা সেই বন্ধু
আসামে মুক্তি পেয়েছে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা জুবিন গার্গ অভিনীত শেষ ছবি ‘রই রই বিনালে’। মুক্তির পর থেকেই সিনেমাটি রাজ্যজুড়ে এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। সব প্রেক্ষাগৃহেই চলছে হাউসফুল শো। দর্শকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গভীর আবেগ ও উচ্ছ্বাস।
অনেকেই বলেছেন, এই ছবির মাধ্যমে যেন আবারও জীবন্ত হয়ে উঠেছেন তাদের প্রিয় জুবিনদা।
তবে এই আনন্দঘন মুহূর্তেই ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। জুবিন গার্গের স্বপ্নের ছবি ‘রই রই বিনালে’ দেখতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বন্ধু অরুণ গার্গ। তিনি প্রয়াত শিল্পীর মুখাগ্নি করেছিলেন।
জানা গেছে, অরুণ গার্গ শুক্রবার সকালে যোরহাটের ইলি হলে ছবিটি দেখতে গিয়েছিলেন অসংখ্য দর্শকের সঙ্গে। সিনেমা চলাকালীন এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আশপাশের দর্শকরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে যোরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আপাতত তিনি শঙ্কামুক্ত হলেও মানসিকভাবে ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছেন।
জানা যায়, জুবিন গার্গের মৃত্যুর পর থেকেই অরুণ গার্গ প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন। বন্ধুর শেষ ছবি মুক্তির দিন হলে উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। শুধু জুবিনের সেই স্বপ্নপূরণের মুহূর্তের সাক্ষী হতে।
উল্লেখ্য, ‘রই রই বিনালে’ ছবিটি পরিচালনা করেছেন রাজেশ ভূঁইয়া। ছবিতে এক অন্ধ সংগীতশিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জুবিন গার্গ নিজেই। প্রযোজক সংস্থা জানিয়েছে, জুবিনের ইচ্ছানুসারেই ৩১ অক্টোবর ছবিটি মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
প্রেক্ষাগৃহগুলোতে ছবির প্রদর্শনী চলছে প্রবল আবেগঘন পরিবেশে। দর্শকরা কান্না, করতালি আর শিষের মধ্যে দিয়ে স্মরণ করছেন তাদের প্রিয় তারকাকে।
