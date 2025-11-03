নিজেই ধরিয়ে দেন পুলিশে, সেই স্বামীর কাছেই ফিরে যাচ্ছেন মানসী

নিজেই ধরিয়ে দেন পুলিশে, সেই স্বামীর কাছেই ফিরে যাচ্ছেন মানসী
ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মানসী প্রকৃতি। অভিনয় জগতে বৈচিত্র্যময় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। শুরুর দিকে গ্ল্যামারাস চরিত্রে দেখা যেত তাকে। কিন্তু বর্তমানে তিনি পরিচিত ছকের বাইরে বেরিয়ে নানা চরিত্রে অভিনয় করছেন। বর্তমানে মাতৃকালীন ছুটিতে রয়েছেন তিনি।
সম্প্রতি লাইভে এসে মানসী প্রকাশ করেন, তার স্বামী পরিচালক আদিবাসী মিজানের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে কিছু টালমাটাল মুহূর্ত ছিল। কিছুদিন আগে তিনি তৃতীয় পক্ষের কথায় নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি ফেসবুক স্ট্যাটাস ও লাইভে এসে বলেন, তার স্বামী মাতাল। জুয়ায় আসক্ত। তাকে নির্যাতন করে এই অভিযোগে ৯৯৯-এ ফোন করে স্বামী মিজানকে পুলিশের হাতেও তুলে দেন মানসী। তবে এখন বুঝতে পেরেছেন সেটি ভুল তথ্য ছিল।
কান্না মিশ্রিত কণ্ঠে তিনি লাইভে এসে জানান, ‘বিষয়টা পারিবারিকভাবে মীমাংসা করা যেত। কিন্তু ফেসবুক লাইভে গিয়ে কথা বলায় স্বামীর সম্মানহানি করেছি। তাই লাইভে এসেই তার সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।’
এছাড়া মানসী জানিয়েছেন, ‘আমার স্বামী আদিবাসী মিজানের বাইরে আপাতত অন্য কোনো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করব না। তিনি যদি চান, তখন অন্য কারো সঙ্গে কাজ করা সম্ভব।’
নাটক ও সিনেমার পাশাপাশি তিনি বর্তমানে নাটক ‘দুই বউ বয়রা’, ‘বেক্কল না সোজা’সহ কয়েকটি ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করছেন। সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘শেষ কথা’, ‘যন্ত্রণা’ ও ‘জল শ্যাওলা’। এছাড়া ‘রং রোড’ নামের নতুন সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।
এর আগে বিয়ের পর থেকেই স্বামী আদিবাসী মিজানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে আসছিলেন মানসী প্রকৃতি। সর্বশেষ চলতি বছরের ২৪ জুলাই রাতে স্বামী আদিবাসী মিজানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলেন অভিনেত্রী। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘কোনো মদখোর ভালো স্বামী তো দূরের কথা। সে বাচ্চার বাবা হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না । একজন প্রেগনেন্ট বউকে ঘরে একা রেখে ভোর পর্যন্ত বারে গিয়ে মদ খাওয়া। ছি….ভালোবেসে বিশ্বাস করে নতুন করে শুরু করছিলাম।’
প্রকৃতি যোগ করেন, ‘ভাবছিলাম ভালো হয়ে যাবে সে। কিন্তু কুত্তার লেজ যে কোনো দিন সোজা হয় না এইটা আবারও প্রমাণ করলি তুই । আল্লাহ তুমি এর বিচার অবশ্যই করো।’
