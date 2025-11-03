ট্রাইব্যুনালে নুসরাত ফারিয়া

ট্রাইব্যুনালে নুসরাত ফারিয়া
সত্য ঘটনা অবলম্বনে ঢাকার অদূরে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে নতুন একটি সিনেমার শুটিং। রায়হান খান পরিচালিত এ সিনেমাটির নাম ‘ট্রাইব্যুনাল’। কোর্টরুম ড্রামার এ সিনেমাটিতে দেখা যাবে একঝাঁক তারকাকে।
ইতিমধ্যে জানা গেছে, সিনেমাটিতে অভিনয় করছেন তানিয়া বৃষ্টি, মৌসুমী হামিদ, সায়রা আক্তার।
এবার নতুন খবর এলো। এতে চমক হিসেবে যুক্ত হতে যাচ্ছেন চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া। এমনটা নিশ্চিত করেছেন ছবিটির পরিচালক। তিনি বলেন, ‘সিনেমাটি নির্মিত হচ্ছে একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে। নারী ও শিশু নির্যাতন ২০০১ আইনের একটি মামলা ঘিরে এর গল্প। গল্পে রয়েছে ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং প্রতিটি রায়ের পেছনের রাজনীতি।’
রায়হান খান আরো বলেন, ‘কোর্টরুম ড্রামা সিনেমা। এখানে গল্পই প্রধান। গল্পের চরিত্রের প্রয়োজনেই এখানে অনেককে দেখা যাবে। নুসরাত ফারিয়াকেও দর্শক চমক হিসেবে দেখতে পাবেন।’
জানা গেছে, গেল ৮ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে ‘ট্রাইব্যুনাল’-এর শুটিং। চট্টগ্রামের পর কিছু অংশের শুটিং হবে রাজধানী ঢাকা ও এফডিসিতে। সব কিছু ঠিক থাকলে ছবিটি আগামী বছর ঈদে মুক্তি পেতে পারে।
সিনেমাটিতে আরো অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, আদর আজাদ, রাকিব হোসেন ইভান, সাবেরি আলম, মিলন ভট্টাচার্য প্রমুখ।
