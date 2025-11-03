কারা আছেন পুনঃপুনর্গঠিত শিল্পকলা একাডেমি পরিষদে
সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে সভাপতি, মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সহ-সভাপতি ও একাডেমির মহাপরিচালককে সদস্য-সচিব করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ আবারও পুনর্গঠন করা হয়েছে।
গতকাল (২ নভেম্বর) রোববারের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয় যে, ১৭ অক্টোবর ২০২৪ বাতিলপূর্বক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ এর ৫(১) উপধারা অনুসারে সরকার নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে এই পরিষদ পুনর্গঠন করেছে।
পরিষদের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার সচিব বা তার মনোনিত একজন প্রতিনিধি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তার মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব বা তার মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিল্পকলা অধিশাখার যুগ্মসচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন, নজরুল সঙ্গীতশিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ফেরদৌস আরা, দৈনিক আমাদের সময়ের নির্বাহী সম্পাদক এহসান মাহমুদ, আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন, চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপক তাজনুভা জাবীন, খুলনা বিভাগের প্রতিনিধি শিল্প সমালোচক ড. আবু হেনা আবিদ জাফর, বরিশার বিভাগের প্রতিনিধি চলচ্চিত্র নির্মাতা ওয়াহিদ আনাম, রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধি চলচ্চিত্রকার মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম, সিলেট বিভাগ প্রতিনিধি বাউলশিল্পী শাহ নূর জালাল, ময়মনসিংহ বিভাগের প্রতিনিধি নৃত্য শিল্পী ফারহানা চৌধুরী বেবী, রংপুর বিভাগ প্রতিনিধি নাট্যশিল্পী ও সংগঠক হায়দার আলী সরকার, সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব হামিন আহমেদ, নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষক তামান্না রহমান, নাট্যজন ও অভিনেতা কামাল বায়েজীদ।
প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ এর ৫(২) উপধারা অনুসারে পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ পত্রজারির তারিখ থেকে ৩ বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, মনোনীত সদস্য যে কোন সময় সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন। গঠিত পরিষদ পুনর্গঠন/বাতিলের ক্ষমতা সরকার বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করে।
গত ১ অক্টোবর পরিচালনা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছেন আজাদ আবুল কালাম, সামিনা লুৎফা, লায়েকা বশীর ও র্যাচেল প্যারিস। এর আগে এই পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ। ২০২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর ১৮ জন সদস্য নিয়ে ওই পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল।
