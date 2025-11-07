ভালোবাসার মানুষের মৃত্যুদিনেই চলে গেলেন অভিনেত্রী সুলক্ষণা পণ্ডিত
না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী ও গায়িকা সুলক্ষণা পণ্ডিত। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। খবরটি নিশ্চিত করেছেন তার ভাই, সংগীত পরিচালক ললিত পণ্ডিত।
সুলক্ষণা পণ্ডিত দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। জীবনের শেষ অধ্যায় কেটেছে নিঃসঙ্গতা আর নীরবতায়। যেন দিন গুনছিলেন সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা হওয়ার- যার প্রতি তার একতরফা ভালোবাসা ছিল আজীবনের। কাকতালীয় হলেও বেদনাদায়ক সত্য- ৬ নভেম্বরই মৃত্যুবরণ করেন তার জীবনের ভালোবাসা, কিংবদন্তি অভিনেতা সঞ্জীব কুমার। ঠিক সেই তারিখেই পরপারে মিলিত হলেন সুলক্ষণা।
সত্তর ও আশির দশকে বলিউডে সমানতালে গান ও অভিনয়ে ছাপ রেখেছিলেন তিনি। লতা মঙ্গেশকর-আশা ভোঁসলের মতো কিংবদন্তিদের যুগেও নিজের মায়াময় কণ্ঠে জায়গা করে নিয়েছিলেন শ্রোতাদের হৃদয়ে। মাত্র ৯ বছর বয়সে গানের জগতে পা রাখেন সুলক্ষণা। ১৯৬৭ সালে শুরু করেন প্লেব্যাক জীবন। ১৯৭৫ সালে ‘সংকল্প’ সিনেমার জনপ্রিয় গান ‘তু হি সাগর হ্যায়, তু হি কিনারা’ গেয়ে পান ফিল্মফেয়ার পুরস্কার।
গানের পাশাপাশি অভিনয়েও ছিলেন সমান সফল। ১৯৭৫ সালের ‘উলজান’ ও ১৯৭৬ সালের ‘সঙ্কোচ’ সিনেমায় তার অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। শুধু বলিউড নয়, বাংলা ছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি। উত্তম কুমার অভিনীত ‘বন্দি’ ছবিতে তার পারফরম্যান্স ছিল স্মরণীয়। গানে তার শিকড় ছিল গভীর। সুলক্ষণা ছিলেন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী পণ্ডিত যশরাজের ভাগ্নি। তার ভাই যতীন ও ললিত পণ্ডিতও বলিউডের খ্যাতিমান সংগীত পরিচালক।
তবে ক্যারিয়ারের সাফল্যের আড়ালে ব্যক্তিজীবনে সুখ পাননি এই প্রতিভাবান শিল্পী। সঞ্জীব কুমারের প্রতি ভালোবাসা কখনো পূর্ণতা পায়নি। সেই অপূর্ণতার দুঃখে ধীরে ধীরে সরে যান আলো ঝলমলে বলিউড দুনিয়া থেকে। অবশেষে প্রিয় মানুষের মৃত্যুদিনেই পরপারে পাড়ি জমালেন সুলক্ষণা পণ্ডিত।
চলে গেলেন তিনি, কিন্তু রেখে গেলেন সুরে ভরা এক সোনালি যুগের স্মৃতি-যে স্মৃতি আজও মুগ্ধ করে বলিউডপ্রেমীদের হৃদয়।
