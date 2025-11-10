  2. বিনোদন

খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিদেশে যাওয়ায় আমাকে প্লট দেয়া হয়নি: রবি চৌধুরী

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৫ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিদেশে যাওয়ায় আমাকে প্লট দেয়া হয়নি: রবি চৌধুরী

খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিদেশ সফরের কারণে রবি চৌধুরীকে প্লট দেওয়া হয়নি। এমনটাই অভিযোগ তুললেন নব্বই দশকের এই আলোচিত গায়ক। রোববার রাতে রাজধানীর গুলশানের একটি ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রবি চৌধুরী এমন মন্তব্য করেন।

কণ্ঠশিল্পী বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক সফরে ২০০৩ সালে মায়ানমার গিয়েছিলাম। এ কারণে আমাকে প্লট দেওয়া হয়নি। আবেদন করলেও বাতিল করে দেওয়া হয়।’

তিনি আরও বলেন, ২০০৮ সালে সরকারি প্লট পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু সেই সরকার আমার আবেদন বাতিল করে দেয়। আমার মতো অনেক শিল্পী রয়েছে যারা রাজনৈতিক কারণে বিগত ১৭ বছর বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিগত সরকারের আমলে অনেক অযোগ্য মানুষ এওয়ার্ড পেয়েছে, যারা যোগ্য না। রাজনৈতিক লবিং করে তারা এওয়ার্ড পেয়েছে। আবার যোগ্য মানুষও পেয়েছে। যেমন প্রয়াত গাজী মাজহারুল আনোয়ার বিএনপি’র রাজনীতি করলেও তাকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এটা প্রশংসনীয়।

