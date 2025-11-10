ফুটবল নিয়ে আসিফ আকবরের মন্তব্যে ক্রীড়াঙ্গনে নিন্দার ঝড়

ফুটবল নিয়ে আসিফ আকবরের মন্তব্যে ক্রীড়াঙ্গনে নিন্দার ঝড়
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। সম্প্রতি তিনি বোর্ডের একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ফুটবল ও ক্রিকেট নিয়ে বক্তব্য রাখেন এই গায়ক। তার সেই বক্তব্যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনেই ফুটবল ও ফুটবলারদের নিয়ে তার মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন দেশের ক্রীড়াবিদ, কোচ ও সংগঠকেরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে তীব্র সমালোচনার ঝড়।
আরও পড়ুন
জীবনের গল্প বলতে গিয়ে কাঁদলেন আসিফ, কাঁদালেন সবাইকে
রাঙ্গামাটিতে ক্রিকেটে কম সুযোগ-সুবিধা দেখে হতাশ আসিফ
বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের উদ্বোধনী দিনে বক্তব্য দিতে গিয়ে ক্রিকেটকে ‘আভিজাত্যের খেলা’ আখ্যা দেন আসিফ আকবর। একইসঙ্গে দেশের ফুটবলারদের ব্যবহার খুব খারাপ বলেও বেশ কিছু নেতিবাচক মন্তব্য করেন তিনি। ফুটবলারদের কারণে ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না দাবি করে তিনি বলেন, ‘ফুটবলারদের কারণে গোটা দেশে ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না। তারা উইকেট ভেঙে ফেলে এবং প্রতিটি জেলার স্টেডিয়াম দখল করে রেখেছে। এমনকি যেখানে ফুটবলের আয়োজন নেই, সেখানে ও স্টেডিয়াম ব্যবহার করছে।’
তার এই বক্তব্যের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে নিন্দার ঝড়।
বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবরের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে সাবেক তারকা ফুটবলার এবং বাফুফে সদস্য গোলাম গাউস বলেন, ‘আসিফ তো ক্রীড়াঙ্গনের মানুষই না। সে যে মন্তব্য করেছে, তাতে ফুটবলের কিছুই আসে যায় না। আমি বলবো, তিনি কি বক্তব্যে শালীনতা বজায় রেখেছেন?’
বাফুফে সদস্য কামরুল হাসান হিলটন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘প্রকৃত ক্রীড়া সংগঠক খেলাধুলার মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক আসিফ আকবরের বক্তব্য খেলাধুলার অঙ্গনকে বিভাজিত করবে। ক্রিকেট যদি আভিজাত্যের খেলা হয়, তাহলে ফুটবল কী নিম্ন জাতের খেলা?! তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’
জাতীয় দলের সাবেক কোচ মারুফুল হক ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্যের জন্য। সরাসরি কাউকে প্রতিপক্ষ বানালে আমরাও প্রস্তুত প্রতিপক্ষ হতে।’
কোচ জুলফিকার মাহমুদ মিন্টু ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যার যেখানে থাকা উচিত না, এই দেশে সে সেখানেই বসে। ভাষা ঠিক করুন।’
তারকা গোলকিপার বিপ্লব ভট্টাচার্যও সরাসরি মন্তব্য করেছেন, ‘আসিফ আকবর সারা দেশের ফুটবলারদের কাছে আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।’
আসিফ আকবরের বক্তব্যের সময় বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় তালি দিতে দেখা যায়। আশি-নব্বইয়ের দশকে ইস্ট অ্যান্ড-ভিক্টোরিয়ার হয়ে ফুটবল খেলা বুলবুল এখন কী মন্তব্য করেন, সেটাই এখন ক্রীড়া অঙ্গনের আলোচনার বিষয়।
এলআইএ/এএসএম