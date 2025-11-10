কথা পাকাপাকি, শাকিবের ছবিতে থাকবেন ফারিণ
ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ সিনেমার অন্যতম নায়িকা হচ্ছেন টিভিতারকা তাসনিয়া ফারিণ। কথা পাকাপাকি হলেও এখনও চুক্তি হয়নি তার সঙ্গে। তবে এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, ভারতের ইধিকা পালকে বাদ দিয়ে নেওয়া হচ্ছে ফারিণকে। ঘটনার সত্যতা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
‘প্রিন্স’ ছবির প্রযোজনা টিমের এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, ইধিকাকে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেটি নিশ্চিত নয়। এর প্রধান কারণ ইধিকা পালের পারিশ্রমিকের অঙ্ক ফাঁস হওয়া। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা ও নানামাত্রিক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান তারকা অভিনেতারাও যে অঙ্কের পারিশ্রমিক পান না, নতুন অভিনেত্রী হিসেবে ইধিকা কীভাবে বাংলাদেশ থেকে ওই অঙ্ক নিচ্ছেন?
গত ২৮ অক্টোবর জাগো নিউজ জানিয়েছিল, ‘প্রিন্স’ সিনেমায় শাকিবের ছবির অন্যতম নায়িকা হওয়ার জন্য প্রায় ২৮ লাখ রুপি চুক্তি হয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী ইধিকা পালের সঙ্গে, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩৮ লাখেরও বেশি। এরমধ্যে ১৫ লাখ রুপি পরিশোধও করা হয়েছিল। এ নিয়ে মৃদ্যু অসন্তোষ দেখা দেয় ঢাকার অভিনেত্রীদের মধ্যে। ছবিতে ফারিণের যুক্ত হওয়ার মধ্যদিয়ে ধারণা তৈরি হয়েছে, বাদ পড়তে যাচ্ছেন ইধিকা পাল। সত্যিই কি তাই?
‘প্রিন্স’ হতে যাচ্ছে দুই নায়িকার সিনেমা। তবে ফারিণের সঙ্গে ইধিকা থাকছেন, নাকি বাদ পড়ছেন তা নিশ্চিত করেননি ছবি সংশ্লিষ্ট কেউ। বরং কিছুটা সময় নিয়ে তারা দ্বিতীয় নায়িকা খুঁজছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে চলতি সপ্তাহে তাসনিয়া ফারিণের সঙ্গে সিনেমায় অভিনয়ের চুক্তি সম্পন্ন হবে।
‘প্রিন্স’ সিনেমাটি পরিচালনা করছেন আবু হায়াত মাহমুদ। অ্যাকশন ধাঁচের এ সিনেমাটি ঈদুল ফিতরে মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
