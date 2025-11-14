শাংহাই থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে প্রতিনিধিত্ব করবেন অধ্যাপক শাহীন

শাংহাই থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে প্রতিনিধিত্ব করবেন অধ্যাপক শাহীন
দেশের নাট্যাঙ্গনের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. ইসরাফিল শাহীন এবার প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। চীনের শাংহাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য ১৮তম এশিয়া–প্যাসিফিক বন্ড অব থিয়েটার স্কুলস (এপিবি) ফেস্টিভ্যাল ও ডিরেক্টর্স’ কনফারেন্স ২০২৫–এ কীনোট স্পিকার হিসেবে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত শাংহাই থিয়েটার অ্যাকাডেমিতে (এসটিএ)। এ বছর প্রতিষ্ঠানটির ৮০ বছর পূর্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আয়োজনটি আরও গুরুত্ব পাচ্ছে। থিয়েটার শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একাডেমিটি বিশ্বব্যাপী অন্যতম শীর্ষ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।
কীনোট বক্তব্য ছাড়াও অধ্যাপক শাহীন সপ্তাহব্যাপী থিয়েটারভিত্তিক মাস্টারক্লাস, কর্মশালা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম সেশন পরিচালনা করবেন। বিশেষভাবে তিনি কারা থিয়েটার, কিশোর সংশোধনাগারভিত্তিক থিয়েটার এবং মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে থেরাপিউটিক থিয়েটার নিয়ে তার দীর্ঘ গবেষণা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরবেন।
ইউনেস্কো-আইটিআই–সংযুক্ত এপিবি নেটওয়ার্কের প্রধান সদস্য ও নিয়মিত আয়োজক এসটিএ। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই নেটওয়ার্কটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে থিয়েটার শিক্ষা, গবেষণা, বিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
এবারের উৎসবে চীন, ভারত, কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ অন্তত ২৫টিরও বেশি দেশ থেকে পরিচালক, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিল্পীরা অংশ নেবেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অংশ নিচ্ছেন অধ্যাপক শাহীন, যা দেশীয় থিয়েটারজগতের জন্য নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়।
