প্রযোজকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন তমা মির্জা

প্রকাশিত: ০৯:৫৯ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
গত এক দশক পর দেশে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে তমা মির্জা অভিনীত সিনেমা ‘মন বোঝে না’। তবে ছবির মুক্তির খবরে খুশি হতে পারছেন না অভিনেত্রী। উল্টো তিনি ছবির প্রযোজকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। তার দাবি, ছবির প্রযোজক অপেশাদার আচরণ করেছেন।

তমা মির্জা গণমাধ্যমকে জানান, ‌‘১১ বছর আগে শুটিং শেষ করেছি। তখন ছবিটি সময়োপযোগী ছিল। আমাদের অভিনয়, চিন্তাভাবনা, চেহারা এখন বদলে গেছে। এত বছর পরে মুক্তি হলে দর্শকরা আমাদের বর্তমান অবস্থা সঙ্গে তুলনা করবেন, যা ছবির জন্য ক্ষতিকর।’

তিনি আরও বলেন, ‘একটি ছবির শুটিং শেষ হওয়ার তিন বছরের মধ্যে মুক্তি দেওয়া উচিত। না হলে ছবির মেরিট নষ্ট হয়। এতে শিল্পীর সুনামও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রযোজক অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছেন, তা ঠিক আছে। কিন্তু বছরের পর বছর মুক্তি না দিয়ে ফেলে রাখা কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা প্রশ্নবিদ্ধ।’

তমা বলেন, ‘একজন প্রযোজক যখন কোনো ছবি বানান, তার মুক্তি দেওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু শুটিং শেষে আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা বা মতামতের প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেননি। এটি চূড়ান্ত অপেশাদার আচরণ।’

তমাকে সর্বশেষ ‘দাগি’ সিনেমায় দেখা গেছে। শিহাব শাহীন পরিচালিত এই ছবিতে তার বিপরীতে ছিলেন আরেফিন শুভ। এছাড়া ছবিতে অভিনয় করেছেন সুনেহার বিনতে কামাল, রাশেদ মামুন অপু, শহীদুজ্জামান সেলিম, মনিরা মিঠু প্রমুখ।

