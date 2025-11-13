  2. বিনোদন

এ আর রহমানের মেয়ে খাতিজার নেতৃত্বে নারী ব্যান্ড ‘রূহ-ই-নূর’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
দলের সঙ্গে বাঁ থেকে প্রথমেই মুখে নেকাব পরা খাতিজা রহমান

ভারতের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ও সুরকার এ আর রহমান সম্প্রতি একটি নারী ব্যান্ডের ঘোষণা দিয়েছেন। বিশেষ এই গানের দলটিতে সব সদস্যই নারী। এর নাম রাখা হয়েছে ‘রূহ-ই-নূর’। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় ‘আত্মার আলো’। এই ব্যান্ডের নেতৃত্বে আছেন এ আর রহমানের মেয়ে খাতিজা রহমান।

খাতিজার নিজস্ব সংগীত প্রতিষ্ঠান ‘কে এম মিউজিক’-এর ব্যানারে গঠিত এই ব্যান্ডের প্রকল্পপ্রধান কানিকা উরস।

এই ব্যান্ডে খাতিজা রহমান ছাড়াও রয়েছেন আরও পাঁচ গায়িকা। তারা হলেন পূজা তিওয়ারি, সানা আজিজ, শাওনি, আমিনা রফিক ও শিফা রুবি। আগামী ২১ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ শহরে তানভির উৎসবে প্রথমবারের মতো মঞ্চে উঠবেন এই ব্যান্ডের নারীরা।

এ নতুন উদ্যোগ নিয়ে এ আর রহমান বলেন, ‌‌‌‘‘রূহ-ই-নূর’ শুধু একটি ব্যান্ড নয়, এটি এমন এক আলো যা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে যুক্ত করবে। প্রতিটি নারী সদস্য আধুনিক সংগীতশিল্পীর আত্মবিশ্বাস বহন করেন। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠ একাধারে নির্মল, শক্তিশালী, শিকড়সঞ্জাত এবং ভবিষ্যতমুখী।’

খাতিজা রহমান অনেক আগে থেকেই বেশ পরিচিত একজন গায়িকা, সুরকার ও সংগীত প্রযোজক।

