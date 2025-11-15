ইয়ামিনের সঙ্গে এলো সারিকার ‘পেজ টার্নার’

ইয়ামিনের সঙ্গে এলো সারিকার ‘পেজ টার্নার’
গেল বছর থেকে প্রতি মাসে একটি করে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উপহার দিচ্ছে ক্লোজআপ। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও নতুন গল্প নিয়ে হাজির হয়েছে এই প্ল্যাটফর্ম। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) অন্তর্জালে উন্মুক্ত হয়েছে নতুন গল্প ‘পেজ টার্নার’। গল্পের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন রাসেল মাহমুদ ও আফরিন প্রীতি।
এটি নির্মাণ করেছেন উইটি শট প্রোডাকশন হাউসের মাঈনউদ্দিন সিয়াম। দশ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই চলচ্চিত্রে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন ফাইজুল ইয়ামিন ও সাবাহ সারিকা।
নির্মাতা মাঈনউদ্দিন সিয়াম বলেন, ‘ক্লোজআপের সঙ্গে আগে কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ ছিল। এবার যে গল্পটি নিয়েছি, দর্শকরা তা পছন্দ করবেন আশা করি। এটি নতুন জুটি, লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটি গল্প। সারিকা অনেকদিন পর ফিরলেন, ইয়ামিনও। সব মিলিয়ে এটি দর্শকদের উপভোগ্য হবে।’
ক্লোজআপের গল্পগুলোর সঙ্গে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ব্যান্ডের গান সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। এবারের গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে আট বছর আগে মিনারের গাওয়া ‘আমি তোমার গল্প হবো’ গানটি।
পরিচালক জানিয়েছেন, দর্শকদের উৎসাহ ও আগ্রহের কারণে ক্লোজআপ ভবিষ্যতে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং মিউজিক্যাল ফিল্ম তৈরি করার পরিকল্পনা করছে।
এলআইএ/জেআইএম