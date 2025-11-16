‘দম’ শুরু করলেন চঞ্চল-নিশো ও পূজা
প্রথমবারের মতো একসঙ্গে অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী ও আফরান নিশো। তাদের দেখা যাবে রেদওয়ান রনি পরিচালিত বহুল প্রতীক্ষিত ‘দম’ চলচ্চিত্রে। সঙ্গে আছেন নায়িকা পূজা চেরীও। এ ছবির শুটিং শুরু হয়েছে গতকাল। শুটিং স্পট থেকে দুটি ছবি প্রকাশ করে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ছবিটির প্রযোজক মহেন্দ্র সোনি।
সত্য ঘটনাবলির অনুপ্রেরণায় নির্মিত সারভাইভাল-ধর্মী গল্পের এই সিনেমা এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি যৌথভাবে ছবিটি প্রযোজনা করছে। আসছে রোজার ঈদে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
আরও পড়ুন
ঝামেলার ভয়ে কিছু বলেন না চঞ্চল চৌধুরী
‘অনেক কথা সাজিয়ে এসেছিলাম, মঞ্চে উঠে সব গুলিয়ে ফেলেছি’
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী নির্মাতা রেদওয়ান রনি জানান, ‘‘দম’র শুটিং শুরু হবে কাজাখস্তানের দুর্গম স্থানে। সেখানে প্রয়োজনীয় লোকেশন, আবহাওয়া এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা একসঙ্গে পাওয়ায় দেশটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। রনি বলেন, ‘গল্পের সঙ্গে মানানসই পরিবেশ ও চ্যালেঞ্জিং আবহই আমাদের কাজাখস্তানে নিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের দোয়া নিয়ে এই যাত্রা শুরু করছি।’
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ‘দম’ নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয়। শুরু থেকেই যুক্ত ছিলেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। এ বছরের জুলাইয়ে দলে যোগ দেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। এরপর গত ২৯ অক্টোবর মহরতে চঞ্চল-নিশোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় পূজা চেরীকে। পালকিতে চড়ে তার আগমন অনুষ্ঠানের বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করে।
‘দম’ ছবিতে যুক্ত হয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে পূজা বলেন, ‘মনে হচ্ছে এটি আমার অভিনয়জীবনের পুনর্জন্ম। এমন চিত্রনাট্য ও চরিত্র বড় চ্যালেঞ্জ। দর্শক ছবিটি দেখলে বুঝবেন কেন এমন বলেছি।’
অভিনেত্রী জানান, প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিলের মাধ্যমে তিনি প্রথম ছবিটির বিষয়ে জানতে পারেন। পরে রেদওয়ান রনির অডিশনে অংশ নিয়ে চূড়ান্ত নির্বাচিত হন। ‘খবরটি শোনার পর আনন্দে আমার খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল,’ বলেন পূজা।
এমআই/এলআইএ/এমএস